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Общество

«Бэби-бум» зафиксирован у миллиардеров

2 минуты чтения 12:36

Богатые люди стали заводить больше детей — это происходит на фоне стремительного падения рождаемости в развитых странах. Тренд исследует Bloomberg.

Для сравнения издание приводит такие данные: в Европе средний показатель рождаемости составляет 1,38 ребенка на женщину,  в США — 1,59, а вот среди миллиардеров цифры совсем другие. В ходе недавнего исследования выяснилось, что у самых богатых американцев в среднем 2,99 ребенка. А среди сотни самых богатых людей по версии Bloomberg Billionaires Index — даже больше трех.

В качестве самых ярких примеров этого явления Bloomberg называет главу Tesla и SpaceX Илона Маска, ставшего отцом 14 детей, главу LVMH Бернара Арно с пятью детьми, а также основателя Telegram Павла Дурова, утверждающего, что у него, помимо шести официальных детей, есть еще более сотни потенциальных наследников, зачатых через донорство спермы в 12 странах.

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По мнению автора статьи, мотивация миллиардеров в вопросах деторождения не похожа на мотивацию обычных людей. Так, они чаще ориентированы на продолжение рода, династическое наследие и сохранение капитала. Кроме того, они нередко являются обладателями более традиционных взглядов на брак — 95% миллиардеров состоят в отношениях с партнерами из своего социального круга. Также на рождаемость могут влиять религиозные убеждения и финансовая зависимость супругов, говорится в публикации.

Согласно другому — более простому — объяснению, у богатых людей просто есть возможность позволить себе столько детей, сколько хочется. В США сегодня стоимость воспитания одного ребенка до 18 лет оценивается более чем в 300 тысяч долларов. Недавний опрос ООН показал, что 40% респондентов во всем мире не заводят больше детей из-за финансовых барьеров.

Экономист Маттиас Депке считает, что снижение рождаемости напрямую связано с ростом социального неравенства. По его словам, в крупных городах, где сосредоточены самые высокооплачиваемые рабочие места, семьи сталкиваются с неподъемными расходами от аренды жилья до платы за детские сады.

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По мнению экономистов, попытки государств стимулировать рождаемость выплатами за рождение детей не способны существенно повлиять на ситуацию. Эффективнее работает доступ к инфраструктуре, жилью и гибкому графику — то есть всему тому, чем уже располагают богатые люди. В Норвегии, например, расширение доступа к детским садам в 1970-х привело к росту рождаемости на 0,1 на каждые 10% охвата. Во Франции, несмотря на тревожные прогнозы, уровень рождаемости вдвое выше, чем в Южной Корее — благодаря системной поддержке семей.

Ранее социологи анонсировали наступление «демографической осени» в России, за которой может наступить еще более трудный период — «демографическая зима». Эксперты предположили, что россияне отказываются рожать детей из-за стремления «пожить для себя».

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