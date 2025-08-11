EN
Упавшего в расщелину ледника мужчину нашли спустя более полувека

2 минуты чтения 23:42

В тающем леднике Антарктиды нашли останки британца Денниса Белла, который пропал в 1959 году. Он работал в организации, которая впоследствии стала Британской антарктической службой, и упал в расщелину в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

«Деннис был одним из многих отважных людей, внесших вклад в раннюю науку и исследование Антарктиды в чрезвычайно суровых условиях. Хотя он и пропал без вести в 1959 году, память о нем жила среди коллег и в наследии полярных исследований», — рассказала директор Британской антарктической службы Джейн Фрэнсис.

Деннис Белл родился в 1934 году. Он служил в Королевских ВВС и выучился на метеоролога, а затем присоединился к Службе исследования зависимых территорий Фолклендских островов для работы в Антарктиде. По словам его брата Дэвида, он увлекался дневниками капитана Роберта Скотта, который был одним из первых людей, достигших Южного полюса, и погиб во время экспедиции в 1912 году.

В 1958 году Денниса отправили на двухгодичную службу на остров Кинг-Джордж на небольшую британскую базу численностью около 12 человек. Работа Денниса заключалась в запуске метеорологических зондов и передаче отчетов по радио в Великобританию каждые три часа. Также он отвечал за запасы продуктов в зимний период, а коллеги называли его лучшим поваром. 

Би-би-си пишет, что Деннис любил собак породы хаски и вырастил два помета щенков. Кроме того, он принимал участие в исследовании острова Кинг-Джордж с целью создания первых карт этого в тот момент мало исследованного места.

Несчастный случай с Деннисом произошел во время его исследовательской поездки в июле 1959 года. Тогда он и Джефф Стокс покинули базу, чтобы подняться на ледник. Они шли на санях по глубокому снегу, и собаки стали уставать. Деннис пошел вперед без лыж и в один момент провалился в расщелину.

Стокс позвал Денниса, и тот откликнулся из глубины. Тогда Стокс сбросил ему веревку и привязал ее к собакам, которые попытались вытащить британца, однако веревка оборвалась, и Деннис снова упал в расщелину. Стокс позвал его еще раз, но не получил ответа.

В январе этого года группа исследователей, работающих на Польской антарктической станции имени Генрика Арцтовского, обнаружила останки Денниса. Одна их часть находилась в рыхлом льду и камнях у подножия ледника, другая — на поверхности ледника. Теперь ученые установили, что останки действительно принадлежат Деннису. При этом они отметили, что обнаружили их не там, где он пропал, и объяснили это тем, что ледники перемещают свои льды под действием силы тяжести.

