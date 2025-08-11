Ученые рассказали подробности об упавшем в США метеорите

Ученые из НАСА изучили фрагмент метеорита, который пробил крышу дома в американском штате Джорджия. Они считают, что небесное тело может быть старше Земли, сообщает Би-би-си.

Исследователи, ссылаясь на результаты анализа типа метеорита, отметили, что он образовался 4,56 миллиарда лет назад, что на 20 миллионов лет раньше времени появления Земли.

Упавший метеорит ученые отнесли к типу хондритов, это самый распространенный вид каменных метеоритов. Он вошел в атмосферу Земли 26 июня в дневное время. Небесное тело пролетело над Джорджией и попало на записи камер, позже взорвавшись и разорвавшись на несколько кусков.

Журналисты отмечают, что в полете скорость движения метеорита уменьшилась, но все же во время попадания кусков тела в крышу в городе Макдоно округа Генри она составила не менее одного километра в секунду.

Житель дома, крышу которого пробило небесное тело, рассказал, что до сих пор находит вокруг этого места частички космической пыли. «Раньше такое происходило раз в несколько десятилетий, а не несколько раз за 20 лет. Современные технологии, а также внимательность общественности помогают нам обнаруживать все больше метеоритов», — рассказал проводивший исследование метеорита геолог из университета Джорджии Скотт Харрис.

Ранее ученые сообщили о выдвижении новой теории происхождения воды на Земле. Они считают потенциально неверным предположение о том, что вода образовалась на планете в результате так называемой поздней тяжелой бомбардировки метеоритами в период от 4,1 миллиарда до 3,8 миллиарда лет назад.

По данным нового исследования, к этому моменту на Земле уже были значительные запасы воды, из-за того, что планета изначально сформировалась «с высокими начальными запасами водорода и других летучих веществ».