Мир

Ученые рассказали подробности об упавшем в США метеорите

2 минуты чтения 18:57

Ученые из НАСА изучили фрагмент метеорита, который пробил крышу дома в американском штате Джорджия. Они считают, что небесное тело может быть старше Земли, сообщает Би-би-си.

Исследователи, ссылаясь на результаты анализа типа метеорита, отметили, что он образовался 4,56 миллиарда лет назад, что на 20 миллионов лет раньше времени появления Земли.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Упавший метеорит ученые отнесли к типу хондритов, это самый распространенный вид каменных метеоритов. Он вошел в атмосферу Земли 26 июня в дневное время. Небесное тело пролетело над Джорджией и попало на записи камер, позже взорвавшись и разорвавшись на несколько кусков.

Журналисты отмечают, что в полете скорость движения метеорита уменьшилась, но все же во время попадания кусков тела в крышу в городе Макдоно округа Генри она составила не менее одного километра в секунду.

Житель дома, крышу которого пробило небесное тело, рассказал, что до сих пор находит вокруг этого места частички космической пыли. «Раньше такое происходило раз в несколько десятилетий, а не несколько раз за 20 лет. Современные технологии, а также внимательность общественности помогают нам обнаруживать все больше метеоритов», — рассказал проводивший исследование метеорита геолог из университета Джорджии Скотт Харрис.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Ранее ученые сообщили о выдвижении новой теории происхождения воды на Земле. Они считают потенциально неверным предположение о том, что вода образовалась на планете в результате так называемой поздней тяжелой бомбардировки метеоритами в период от 4,1 миллиарда до 3,8 миллиарда лет назад.

По данным нового исследования, к этому моменту на Земле уже были значительные запасы воды, из-за того, что планета изначально сформировалась «с высокими начальными запасами водорода и других летучих веществ».

