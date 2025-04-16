Ученые выдвинули новую теорию о происхождении воды на Земле

Ученые из Великобритании изучили метеорит LAR 1225, который относится к типу энстатитовых хондритов, и обнаружили, что концентрация водорода за пределами хондр — главных структурных элементов метеоритов-хондритов — оказалась в пять раз выше, чем внутри. Это может означать, что к моменту, когда на Землю начали падать метеориты, на планете уже был достаточный запас водорода. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Энстатитовые хондриты составляют только 2% от всех хондритов на Земле и имеют те же изотопы кислорода, водорода, азота, титана и кальция, что и планета. Они образовались в горячей внутренней солнечной системе и полностью состоят из номинально безводных минералов. Энстатитовые хондриты считаются преобладающими строительными блоками прото-Земли, а также других планет, включая Марс, Меркурий и, вероятно, Венеру.

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«В традиционных моделях происхождения летучих элементов на Земле вода является результатом стохастической, поздней бомбардировки нашей планеты углеродистым материалом. Этот сценарий способен объяснить водный запас Земли, но он подразумевает, что вода и пригодные для жизни условия на Земле — результат стечения случайных обстоятельств», — пишут ученые.

Они предположили, что Земля и другие планеты земной группы могли «фактически сформироваться с высокими начальными запасами водорода и других летучих веществ». Так, значительные запасы воды могли оказаться на планете еще до так называемой поздней тяжелой бомбардировки метеоритами в период от 4,1 миллиардов до 3,8 миллиардов лет назад.

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Это означает, отмечают исследователи, что водный запас Земли может быть «естественным следствием образования материала, подобного энстатитового хондрита, в горячей и сульфидирующей среде внутренней солнечной системы». Похожие процессы могли произойти и на других планетах.