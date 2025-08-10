EN
Талибы стали массово закрывать женские салоны красоты

2 минуты чтения 10:23

Члены захватившей власть в Афганистане группировки «Талибан» стали массово закрывать салоны красоты в Кабуле, где работали десятки тысяч женщин. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.

Отмечается, что под жесткими ограничениями в отношении женщин в столице Афганистана остановлена работа сотен таких салонов. Очевидцы рассказали, что в ходе проверок талибы выявляли салоны, а затем «уничтожали или конфисковывали оборудование». Эти действия, как сообщается, серьезно повлияли на экономическое положение женщин, многие из которых были единственными кормильцами семей.

По данным портала, до запрета в этой сфере трудились около 60 тысяч женщин. Аналитики считают происходящее частью политики талибов, направленной на полное вытеснение женщин из общественной и экономической жизни страны.

Талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году и с тех пор ввели множество ограничений в отношении женщин. Так, афганкам запретили получать образование и работать, выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, петь и говорить публично, открывать лицо, а также посещать парки, салоны красоты и другие общественные места. До апреля 2025 года Россия официально считала «Талибан» террористической организацией, однако позже Верховный суд приостановил этот статус.

В конце июля местные СМИ сообщили о задержании десятков женщин за «неправильное ношение хиджаба» в разных районах Кабула. Их местонахождение все еще неизвестно. По данным Afghanistan International, большинство женщин на момент ареста «были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды»

Очевидцы рассказали, что при задержаниях силовики применяли силу, при этом среди них не было женщин-сотрудников. В некоторых районах девушек избивали перед посадкой в автомобили.

