EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: десятки женщин пропали после задержания талибами

2 минуты чтения 15:10

В Кабуле представители движения Талибан задержали десятки женщин за «неправильное ношение хиджаба», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на KabulNow и Afghanistan International.

Американская онлайн-газета об Афганистане KabulNow сообщила со ссылкой на источники, что в субботу талибы задержали нескольких молодых девушек в разных районах Кабула. По данным Afghanistan International, сотрудники Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока в пятницу и субботу задержали десятки женщин, их местонахождение неизвестно.

Каково быть афганской женщиной при «Талибане»?
Каково быть афганской женщиной при «Талибане»?
Можете ли вы улететь из страны? А пойти в ресторан? Пройдите тест, чтобы узнать
Интернет и мемы2 минуты чтения

Издание Afghanistan International добавило, что в среду в районе Шахри-Нау в Кабуле на улицах, рынках и в больницах были задержаны почти 100 молодых женщин. Источники утверждали, что большинство женщин на момент ареста «были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды».

В субботу российский этнограф Александр Каверин сообщил, что его задержали в Афганистане по подозрению в «контрабанде украшений» и повезли в Главное управление разведки Афганистана. По данным РИА «Новости», российские дипломаты уже «занимаются вопросом» о задержании ученого.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
Криминал6 минут чтения

Талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году. До апреля этого года Россия продолжала считать Талибан «террористической организацией», однако Верховный суд приостановил запрет на деятельность движения.

Afghanistan International сообщил сегодня со ссылкой на источники, что в Кандагаре талибы запретили продажу некоторых детских игрушек, включая кукол. По данным издания, сотрудники Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока объявили продажу игрушек «недопустимой» и приказали владельцам магазинов убрать запрещенные товары с полок.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01 19 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования