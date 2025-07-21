СМИ: десятки женщин пропали после задержания талибами

В Кабуле представители движения Талибан задержали десятки женщин за «неправильное ношение хиджаба», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на KabulNow и Afghanistan International.

Американская онлайн-газета об Афганистане KabulNow сообщила со ссылкой на источники, что в субботу талибы задержали нескольких молодых девушек в разных районах Кабула. По данным Afghanistan International, сотрудники Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока в пятницу и субботу задержали десятки женщин, их местонахождение неизвестно.

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Издание Afghanistan International добавило, что в среду в районе Шахри-Нау в Кабуле на улицах, рынках и в больницах были задержаны почти 100 молодых женщин. Источники утверждали, что большинство женщин на момент ареста «были одеты в соответствии с исламскими нормами одежды».

В субботу российский этнограф Александр Каверин сообщил, что его задержали в Афганистане по подозрению в «контрабанде украшений» и повезли в Главное управление разведки Афганистана. По данным РИА «Новости», российские дипломаты уже «занимаются вопросом» о задержании ученого.

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Талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году. До апреля этого года Россия продолжала считать Талибан «террористической организацией», однако Верховный суд приостановил запрет на деятельность движения.

Afghanistan International сообщил сегодня со ссылкой на источники, что в Кандагаре талибы запретили продажу некоторых детских игрушек, включая кукол. По данным издания, сотрудники Министерства по распространению добродетели и предотвращению порока объявили продажу игрушек «недопустимой» и приказали владельцам магазинов убрать запрещенные товары с полок.