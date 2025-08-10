EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Болезнь Лайма поражает все больше людей

2 минуты чтения 16:54 | Обновлено: 16:56

Из-за изменения климата болезнь Лайма — бактериальная инфекция, передающаяся через укусы клещей, — становится все более распространенной во всем мире. В то же время ее стало сложнее диагностировать, пишет Би-би-си.

Чуть больше недели назад американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него обнаружили болезнь Лайма, ее также называют клещевым боррелиозом. С таким диагнозом, по данным издания, ранее сталкивались и другие звезды: Джастин Бибер, Шанайя Твейн, Аврил Лавин, Белла Хадид, Эми Шумер, Арно де Ли и Бен Стиллер. Сью Нельсон, научная журналистка и автор статьи для Би-би-си, тоже перенесла это заболевание.

Она ссылается на исследования, которые показывают, что на самом деле зараженными могут быть более 10% населения планеты, при этом риски выше всего в Восточной и Западной Европе, а также в Восточной Азии.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

Возбудитель болезни, бактерия Borrelia burgdorferi, попадает в организм человека вместе со слюной клеща во время укуса и может поражать мозг, суставы, сердце, мышцы и нервную систему. По словам Нельсон, симптомы заболевания очень разные — они варьируются от усталости, болей и онемения конечностей до паралича лица и проблем с памятью. Тем не менее, многие врачи по-прежнему ориентируются на наличие характерной сыпи, которая есть не всегда, и нередко принимают ее за стригущий лишай. Это затягивает постановку диагноза и лечение, говорит автор статьи.

По информации Би-би-си, в США ежегодно фиксируется около 476 000 случаев болезни Лайма. При своевременной диагностике боррелиоз лечат антибиотиками, но в ряде случаев пациенты сталкиваются с хронической формой или синдромом, когда после лечения симптомы сохраняются месяцами или годами.

Автор статьи напоминает, что вакцина от болезни Лайма существовала до 2002 года, однако компания-производитель SmithKlein Beecham прекратила ее выпускать из-за падения спроса, негативных публикаций в СМИ и общего снижения доверия к вакцинации на фоне опасений по поводу возможных побочных эффектов. Сейчас третью фазу испытаний нового препарата готовит американский фармацевтический гигант Pfizer. Предполагается, что вакцина выйдет на рынок в ближайшие годы. 

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

По оценкам врачей, в России в этом летнем сезоне выросло количество заболеваний от укусов клещей с тяжелыми последствиями. В целом клещи стали распространяться даже в те регионы страны, где ранее их не бывало. Глобальное потепление позволяет им больше размножаться и дольше оставаться активными.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00
Фальшивый исламский матриархат
Мир
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
00:01
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00 9 августа
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01 9 августа
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования