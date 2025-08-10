Болезнь Лайма поражает все больше людей

Из-за изменения климата болезнь Лайма — бактериальная инфекция, передающаяся через укусы клещей, — становится все более распространенной во всем мире. В то же время ее стало сложнее диагностировать, пишет Би-би-си.

Чуть больше недели назад американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него обнаружили болезнь Лайма, ее также называют клещевым боррелиозом. С таким диагнозом, по данным издания, ранее сталкивались и другие звезды: Джастин Бибер, Шанайя Твейн, Аврил Лавин, Белла Хадид, Эми Шумер, Арно де Ли и Бен Стиллер. Сью Нельсон, научная журналистка и автор статьи для Би-би-си, тоже перенесла это заболевание.

Она ссылается на исследования, которые показывают, что на самом деле зараженными могут быть более 10% населения планеты, при этом риски выше всего в Восточной и Западной Европе, а также в Восточной Азии.

Возбудитель болезни, бактерия Borrelia burgdorferi, попадает в организм человека вместе со слюной клеща во время укуса и может поражать мозг, суставы, сердце, мышцы и нервную систему. По словам Нельсон, симптомы заболевания очень разные — они варьируются от усталости, болей и онемения конечностей до паралича лица и проблем с памятью. Тем не менее, многие врачи по-прежнему ориентируются на наличие характерной сыпи, которая есть не всегда, и нередко принимают ее за стригущий лишай. Это затягивает постановку диагноза и лечение, говорит автор статьи.

По информации Би-би-си, в США ежегодно фиксируется около 476 000 случаев болезни Лайма. При своевременной диагностике боррелиоз лечат антибиотиками, но в ряде случаев пациенты сталкиваются с хронической формой или синдромом, когда после лечения симптомы сохраняются месяцами или годами.

Автор статьи напоминает, что вакцина от болезни Лайма существовала до 2002 года, однако компания-производитель SmithKlein Beecham прекратила ее выпускать из-за падения спроса, негативных публикаций в СМИ и общего снижения доверия к вакцинации на фоне опасений по поводу возможных побочных эффектов. Сейчас третью фазу испытаний нового препарата готовит американский фармацевтический гигант Pfizer. Предполагается, что вакцина выйдет на рынок в ближайшие годы.

По оценкам врачей, в России в этом летнем сезоне выросло количество заболеваний от укусов клещей с тяжелыми последствиями. В целом клещи стали распространяться даже в те регионы страны, где ранее их не бывало. Глобальное потепление позволяет им больше размножаться и дольше оставаться активными.