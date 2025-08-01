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Мир

У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

2 минуты чтения 10:28

Американский поп-певец, продюсер и актер Джастин Тимберлейк поделился в соцсетях, что у него диагностировали болезнь Лайма. По его словам, заболевание оказалось для него «бесконечно изнурительным — и физически, и психологически».

Болезнь Лайма (или боррелиоз) — это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укус зараженного клеща. Оно сопровождается сыпью, лихорадкой, ознобом, усталостью и болями в мышцах и суставах.

«Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, размышляя о гастролях и фестивальном туре, я хочу немного рассказать вам о том, что у меня происходит. У меня были проблемы со здоровьем, и, помимо прочего, у меня диагностировали болезнь Лайма. Я пишу об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, а чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами», — написал музыкант на своей странице в инстаграме.

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Это заявление было опубликовано на следующий день после завершения его мирового тура Forget Tomorrow, последний концерт которого состоялся 30 июля в Стамбуле. По данным The Guardian, многие зрители критиковали певца в соцсетях, называя его выступления недостаточно яркими. Во время концертов фанаты отмечали признаки усталости и плохого самочувствия Тимберлейка.

«Когда мне впервые поставили диагноз, я испытал шок. Но, по крайней мере, стало понятно, почему на сцене я испытывал сильнейшую невралгическую боль или чувствовал крайнюю усталость и недомогание. Мне пришлось принять очень важное решение: прекратить гастроли или продолжать и разбираться по ходу. Я решил, что радость, которую мне дарят выступления, намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывает мое тело. Я очень рад, что не остановился», — написал артист.

Согласно рейтингу Billboard, тур Forget Tomorrow занял 10-е место в списке самых кассовых гастролей за последние полгода. По состоянию на конец мая его кассовые сборы с 41 концерта составили 73,2 миллиона долларов.

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Джастин Тимберлейк — не первый известный музыкант, который публично рассказал о том, что борется с болезнью Лайма. Этим заболеванием страдали певцы Аврил Лавин, Джастин Бибер и Шанайя Твейн. 

По данным The Guardian, в последние годы клещи — переносчики инфекции — особенно активно размножаются в США, чему способствует глобальное потепление.

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