В России выросло число случаев укусов клещей с тяжелыми последствиями

В этом году сезон активности клещей в разных регионах России начался раньше, чем обычно, и уже зафиксировано несколько смертей от клещевых инфекций. РИА «Новости» попросили специалистов объяснить, почему ситуация с каждым годом становится все более тревожной.

По данным Роспотребнадзора, более 266 тысяч россиян уже обратились в медицинские организации из-за укусов клещей в этом сезоне. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Сообщается о двух смертях от укусов клещей в Новосибирской области — в результате клещевого энцефалита и риккетсиоза, у нескольких десятков человек диагноз подтвержден лабораторно. Медики также отмечают, что в этом году стало больше пациентов, тяжело переносящих клещевые инфекции.

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«Мы видим в этом сезоне, что доля случаев, когда болезнь протекает очень тяжело, существенно выросла. Еще несколько лет назад большая часть заболевших переносила лихорадочную, то есть самую легкую форму клещевого энцефалита. Болезнь длилась неделю-две, проявлялась температурой, интоксикацией. Человек, как правило, выздоравливал без последствий. Но в последние годы ситуация меняется: становится существенно больше тяжелых больных. Болезнь все чаще протекает с поражением нервной системы. И сейчас это не просто менингиты, а менингоэнцефалиты, парезы, параличи. Конечно, нас очень настораживает такое начало эпидемического сезона», — рассказала в интервью радиостанции Business FM главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Собеседники агентства РИА «Новости» объясняют повышенную активность клещей в первую очередь глобальным потеплением. По словам заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, теплые зимы и ранняя весна увеличивают численность клещей и удлиняют их сезон активности. В результате ареал их обитания существенно расширяется.

Кроме того, конкретно в Новосибирске из-за непривычно теплых зим в последние годы выросла популяция мелких грызунов, которых клещи используют как основную кормовую базу и транспорт — клещи, таким образом, получили дополнительное преимущество, поясняет вирусолог Яна Хлусевич.

Еще одна причина связана с изменением подхода к борьбе с клещами: в 1970–1980 годы очаговые зоны в лесах обрабатывались очень мощным инсектицидом с длительным действием, но в конце 1980-х его запретили из-за токсичности.

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В России, по данным собеседников агентства, клещи способны передать человеку более 50 видов различных вирусов. Специалисты призывают в качестве профилактики носить светлую одежду и обувь, максимально закрывающие тело, использовать репелленты, избегать участков с высокой травой, проводить уборку сухостоя и скос травы. Они также обращают внимание на пользу вакцинации.

По данным Роспотребнадзора, прививку от клещевого энцефалита в 2025 году сделали более трех миллионов россиян.