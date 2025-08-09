EN
Центры для борьбы с одиночеством появились в самой вымирающей стране мира

2 минуты чтения 17:25 | Обновлено: 17:26

В Южной Корее стала популярна новая форма борьбы с одиночеством — походы в так называемые «теплые магазины у дома». В Сеуле эти пространства с бесплатной лапшой и кино за несколько месяцев работы приняли уже 20 тысяч человек, хотя власти не ожидали больше 5 тысяч за первый год. Об этом пишет Би-би-си.

Внутри «теплые магазины» напоминают кафе с мягкими креслами, массажными стульями и полками с лапшой быстрого приготовления — в Южной Корее такая лапша символизирует уют. Пока заварится лапша, посетителям предлагают заполнить короткую анкету, рассказать о своем настроении и условиях жизни. Здесь также проводят кинопоказы, чтобы стимулировать неформальное общение.

Самая вымирающая страна в мире
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
Мир13 минут чтения

По словам менеджера городской службы по противодействию одиночеству Ким Сэ-хона, проект рассчитан как на пожилых людей, так и на молодежь. Для одних это способ выйти из социальной изоляции, для других — место, где можно провести время в кондиционированном помещении летом или просто побыть рядом с другими.

По информации Би-би-си, такое название —  «теплые магазины у дома» (warm-hearted convenience stores) — выбрали, чтобы избежать ассоциаций с психиатрической помощью, а также снизить барьеры для тех, кто стесняется обращаться за поддержкой. При этом сотрудники учреждений отмечают, что многим первый визит все же дается тяжело, некоторые даже просят забрать лапшу с собой, чтобы не есть в компании чужих людей.

«Теплые магазины у дома» — это лишь часть более масштабной программы по борьбе с одиночеством, говорится в публикации Би-би-си. В  2023 году в Южной Корее открыли горячую линию, где можно поговорить с консультантом 40 минут на любую тему. Опрос показал, что треть взрослых людей не имеют никого, к кому могли бы обратиться за помощью или с кем поговорить в трудный момент.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Исследования показывают, что около 130 тысяч жителей Сеула в возрасте от 19 до 39 лет социально изолированы или ведут затворнический образ жизни. Как пишет Би-би-си, доля домохозяйств из одного человека в столице достигла почти 40%, что вызывает тревогу у правительства, пытающегося замедлить падение рождаемости и числа браков.

Ранее в Южной Корее заявили о рекордном за последние 40 лет росте рождаемости. Чиновники объяснили это увеличением количества браков. В стране стало больше женщин около 30 лет, что привело к росту числа замужеств. Между этим показателем и уровнем рождаемости, как отмечают специалисты, существует «тесная взаимосвязь».

