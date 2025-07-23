Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости

В Южной Корее зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост рождаемости в первые пять месяцев этого года. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Ранее страну называли самой вымирающей в мире.

«Число новорожденных за период с января по май составило 106 048, увеличившись на 6,9%, и это самый высокий показатель роста с начала сбора таких данных в 1981 году», — сообщил Кан Хен Ен из Статистического управления Кореи.

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Как пишет SCMP, рост количества новорожденных в Корее объяснили увеличением числа браков. Кан отметил, что в стране стало больше женщин в возрасте около 30 лет, а следовательно, увеличилось число замужеств — между ними и уровнем рождаемости, по словам эксперта, существует «тесная взаимосвязь».

По данным издания, в 2024 году Южная Корея вошла в пятерку стран с самой низкой рождаемостью. Так, для поддержания численности населения стране необходим коэффициент рождаемости в размере 2,1 ребенка. При этом в мае 2025 года этот показатель в Южной Корее составил лишь 0,75. В Вашингтонском университете в Сиэтле отметили, что при такой динамике население страны сократится вдвое к 2100 году.

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SCMP называет среди причин низкой рождаемости в Южной Корее в частности тот факт, что власти страны не выделяют пособия на воспитание ребенка, если его родители не заключили официальный брак. К другим причинам отнесли высокие цены на недвижимость и большую конкуренцию в обществе, из-за которой людям сложно найти высокооплачиваемую работу. Также на уровень рождаемости влияет то, что в Корее продолжительность жизни считается одной из самых высоких, а это приводит к общему старению населения.

Чтобы справиться с проблемой низкой рождаемости, правительство Южной Кореи стало предлагать денежные субсидии, услуги нянь и поддержку в лечении бесплодия. На это Сеул уже потратил сотни миллиардов долларов.

