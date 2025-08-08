EN
Зумеры полюбили одежду начала нулевых

2 минуты чтения 20:16

Одежда начала 2000-х годов стала модной среди зумеров — поколения, родившегося примерно с 1997 по 2012 год. Об этом сообщает Associated Press.

Историк моды из Нью-Йорка Эмма Мак Клендон пояснила, что в моде существует 20-летний цикл. По ее словам, до возвращения стиля нулевых какое-то время был популярен стиль девяностых.

Также всплеск интереса к моде нулевых может быть связан с тем, что поколение бумеров начало избавляться от вещей своих детей-миллениалов, считает Лорен Даунинг Питерс, доцент кафедры моды Колумбийского колледжа в Чикаго.

«20-летний период — это как раз достаточное время для того, чтобы молодое поколение смогло открыть для себя моду поколения своих родителей, которую они помнят, но только в абстрактном виде, как что-то необычное или интересное, и которую они могут переосмыслить и принять в свои 20 лет», — добавила Питерс.

Эксперты в разговоре с AP отметили, что у 2000-х и 2020-х годов много общего в политическом и социальном плане. Мак Клендон напомнила, что 11 сентября 2001 года произошел теракт, который «перестроил представление людей о мире, о себе и о политике». Это потрясение она сравнила с пандемией коронавируса 2020 года, у которой тоже были серьезные социальные последствия.

Моду двадцатых и нулевых объединяет и технологический скачок, считает Мак Клендон. Она заявила, что развитие интернета и социальных сетей в 2000 напоминает ей современное развитие искусственного интеллекта.

Питерс отметила, что покупка подержанных вещей отражает стремление поколения Z заботиться о природе.

Ранее газета Financial Times сообщила, что у современных детей в Великобритании стали популярны мастер-классы по переделке и восстановлению старой одежды, а также вторичному аксессуаров, мебели и пластиковых бутылок.

