Я сбросила 100 килограммов

25-летняя жительница Самары Элнара Меликова с детства страдала от переедания. Два года назад ее вес достиг отметки в 226 килограммов. Похудеть ей помогли психотерапия и блог, в котором она рассказывает о процессе: за полтора года Элнара сбросила 100 килограммов. В 2023 году, уже в весе 179 килограммов, она стала участницей шоу «Большие девочки». Элнара рассказала «Холоду», что помогает ей идти к своей цели, почему она, в отличие от других участниц шоу, не поправилась снова и удавалось ли ей принимать и любить свое тело.

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Я с детства была крупным ребенком и уже в начальных классах школы весила больше, чем нужно. Ситуацию усугубляло то, что я всегда любила еду, особенно сладости. Мои родители — ответственные люди, и они беспокоились за мое здоровье. Меня водили в больницы к разным специалистам: в основном диетологам и эндокринологам. Но в детстве я совсем не хотела лечиться и долго не видела никаких проблем в своем лишнем весе. Когда я была подростком, мне покупали абонементы в спортзал, но они пропадали зря.

В отличие от многих детей с лишним весом, я не сталкивалась с буллингом или травлей в школе. Возможно, за спиной меня и обсуждали, но я не замечала агрессии в свой адрес. Я всегда была очень общительной, у меня было много друзей. Во взрослом возрасте меня тоже окружали друзья и приятели, которые не давали мне чувствовать себя некомфортно, я постоянно ходила на вечеринки и тусовки. Конечно, у меня были некоторые проблемы с личной жизнью: большинство парней хочет видеть рядом с собой красивую, стройную девушку. Но, несмотря на лишний вес, я не была обделена вниманием, потому что всегда следила за собой.

После окончания школы я поступила в Самарский медицинский университет. Перед четвертым курсом мне пришлось взять академический отпуск, который продлился несколько лет. В это время я не работала и не училась, и родители решили, что не хотят просто так давать мне деньги. У меня состоятельная семья, поэтому мне купили тату-салон. Но поддерживать бизнес я не смогла: тратила огромные суммы, и в основном они уходили на еду. Я влезла в долги и начала брать займы в микрокредитных фирмах.

Мое расстройство пищевого поведения усугубилось: от проблем и стресса я начала есть еще больше. Тату-салон пришлось продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Выбраться из долгов удалось только два года назад — к тому моменту мой вес достиг 226 килограммов. После этого я начала ходить на психотерапию, взялась за ум, вернулась к учебе, решила худеть и завела блог.

«Я могла съесть батон или целую пиццу»

Когда я весила на 100 килограммов больше, чем сейчас, мне было очень тяжело физически: было сложно ходить, подниматься по лестнице. 226 килограммов — это уже прямая дорога к инвалидности и коляске (ВОЗ предупреждает, что при ожирении повышается риск сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, негативных последствий для опорно-двигательного аппарата и репродуктивной функции. — Прим. «Холода»). Но тогда я не думала об опасности и поняла, что надо худеть, только когда начала работать с психотерапевтом. Я обратилась к специалисту с запросом по другой личной проблеме, но в итоге мы пришли к разговору о моем лишнем весе.

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Я совру, если скажу, что на пике веса принимала свое тело: все-таки я видела себя в зеркале и понимала, что выгляжу неэстетично. Но и ненависти к нему тоже не было — я относилась к своему весу ровно.

В первую очередь я начала худеть потому, что перестала заедать негативные эмоции и стресс. Я поняла, что мы не толстеем от одного куска пиццы или бутерброда с салом. Просто раньше я никогда не обходилась одним кусочком, а сразу съедала батон или целую пиццу.

Нет плохой и хорошей еды — не нужно ее демонизировать.

Еда — это прекрасно, но она не должна становиться культом. Я не признаю никаких диет, потому что это действует только на определенный срок: похудеть к свадьбе, к лету или к дню рождения. Есть большая вероятность, что после окончания диеты вес вернется обратно.

Сейчас у меня нет никаких жестких ограничений. Если я хочу мороженое или кусочек пиццы, то ем это. Просто сейчас я делаю это дозированно. Мне больше не нужно заедать свой стресс, потому что я научилась проговаривать свои эмоции, а не держать их в себе. Сейчас во время ссоры с человеком я прямо говорю, что меня беспокоит. А раньше я, например, ругалась с другом или испытывала другие проблемы — и заедала их. Мне легче было приглушить стресс едой, чем честно сказать человеку, что меня не устраивает в его поведении или нашем общении.

«После похудения участницы шоу снова набрали вес»

Я не подавала заявки ни на какие шоу и никогда не думала о том, чтобы участвовать в реалити. Но летом 2023 года мне написал менеджер проекта «Большие девочки» на телеканале «Пятница!» и предложил стать участницей — он заметил меня в инстаграме. Мне стало интересно, я согласилась, а летом начались съемки.

Проект оказался для меня сложным, но важным опытом. В первом эпизоде шоу я повредила ногу, из-за чего мне пришлось пропустить следующее испытание. В «Больших девочках» я пробыла месяц, после чего устала и по своему желанию ушла с проекта.

В комментариях к выпускам многие зрители ругали создателей шоу за буллинг участниц, за плохое и неэтичное отношение к нам. На самом деле так скорее казалось со стороны. Во время моего пребывания в шоу нас нормально кормили. Но после моего ухода девочкам очень сильно урезали калораж. Большинство тренеров и наставников были нормальными людьми, но часто менялись не в лучшую сторону во время съемок. Например, тренер Кирилл был адекватным мужчиной до того момента, пока у него в ухе не появлялся наушник для записи, а после он почему-то становился жестким и грубым. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая была нашим арбитром, на самом деле оказалась очень тяжелым человеком. С нами она не общалась, и мне иногда казалось, что она не любит людей с лишним весом.

Главная проблема для меня была в том, что из-за ограниченных сроков проекта мы почти не спали: было тяжело переносить очень много ночных съемок. В целом я отношусь к своему участию в «Больших девочках» как к обычному опыту: было и хорошее, и плохое. Я даже не очень хочу о нем рассказывать, потому что считаю его пройденным этапом в моей жизни, на котором я не хочу зацикливаться.

Почти все участницы «Больших девочек» признались в соцсетях, что у них случились откаты и после похудения в шоу они прибавили по 10–15 килограммов. Хорошо справляемся Лилит Хачатрян, Дарья Трошина и я, а Александра Степанова сделала бариатрическую операцию (хирургическое уменьшение объема желудка. — Прим. «Холода»). Я считаю, что набор веса связан с резким похудением и невозможностью соблюдать тот же режим постоянно. В шоу вы потребляете по 1000 калорий в день, находясь под постоянным присмотром. Нас держали в ежовых рукавицах, мы не могли никуда выйти или найти еду. А после возвращения вы видите изобилие еды и не можете соблюдать ограничения. Но я ушла с проекта на четвертой неделе и продолжаю худеть, потому что занимаюсь с психотерапевтом и прорабатываю проблемы в своей голове.

Не скажу, что популярность после шоу свалилась на меня как снег на голову. В Самаре я была довольно известной и до «Больших девочек», мой блог был популярным. Но теперь меня гораздо чаще узнают на улицах города и фотографируются со мной. В соцсетях я получаю очень много и поддерживающих сообщений, и хейта. Фэтфобные комментарии мне писали всегда, и они меня не задевают. Чаще всего меня обвиняют в том, что я на самом деле не худею, или, наоборот, — что я делала уколы или операцию по уменьшению желудка. Но я уже не вижу смысла спорить и доказывать другим свою правоту.

Даже если я буду весить 70 килограммов, в интернете всегда найдут, за что зацепиться и осудить. А я хочу проживать свою жизнь так, как мне хочется, а не как того желает общество.

«”Оземпик” и бариатрия — не панацея»

Уже полтора года мой вес снижается, хотя я не делала каких-либо инъекций или бариатрию. Сейчас я вешу 122 килограмма, то есть за полтора года я сбросила 104 килограмма. Помогло урезание порций, занятия в спортзале и бассейне и ходьба пешком. Мне очень тяжело вставать и идти на тренировки по утрам, но я преодолеваю себя, потому что знаю, зачем мне это нужно. К тому же после спорта я чувствую себя очень хорошо. Я стараюсь не голодать и есть по большей части здоровую пищу. Легче всего в этом плане летом: в жару проще ограничиваться овощами, фруктами, ягодами и холодной водой.

Недавно вес встал, я переживала, что сбросила не столько, сколько хотела изначально. Начала считать калории, но из-за жестких ограничений стала срываться и снова есть больше, чем положено. К счастью, я успела вовремя остановиться и не загонять себя в жесткие рамки.

После похудения моя жизнь кардинально изменилась. И дело не только в весе: я изменилась и внешне, и внутренне. Я восстановилась в вузе, стала чувствовать себя более свободной, больше путешествовать, чаще ходить на мероприятия, много гулять и еще больше общаться с людьми. Я перестала откладывать жизнь на потом. Но тем не менее я продолжаю ловить на себе множество взглядов, потому что люди на улицах считают, что я выделяюсь и отличаюсь от них. Во время путешествий по другим странам я замечаю, что почему-то только у нас в России любят показывать на людей пальцем. Если бы в нашем обществе было больше толерантности, то люди с инвалидностью, лишним весом или его недобором чувствовали бы себя намного комфортнее.

Я сложно отношусь к понятию бодипозитива. Если это любовь к себе, то я сомневаюсь, что 150-килограммовая девушка сможет полюбить себя. Я раньше говорила, что люблю и принимаю себя даже с весом в 226 килограммов, но сейчас понимаю, что сильно лукавила. Любовь к себе — это забота о своем здоровье. Если человек дорожит своим телом и здоровьем, это прекрасно. Если он принимает в себе то, что не может изменить, — это замечательно. Но если люди прикрывают бодипозитивом очевидные проблемы, которые могут привести их к инвалидности, — это ужасно.

Я хочу посоветовать худеющим девушкам: пожалуйста, не торопитесь!

Не нужно думать, что, если вес снизился, так будет и дальше. У меня были периоды, когда вес стоял. В таких случаях не нужно отчаиваться, садиться на жесткие диеты, голодать и изнурять себя тренировками. Не вставайте на весы по несколько раз в день — это в вашем случае плохой помощник, потому что цифры на весах могут меняться по несколько раз в день. Если вы понимаете, что уже готовы сдаться — делайте замеры и примеряйте старую одежду. Возможно, ваши объемы уходят, хотя вес и не снижается. «Оземпик» и бариатрия — это тоже не панацея и не волшебные методы, которые решат за вас проблему. Если вы не найдете причину переедания, вам не помогут никакие операции и уколы. После них килограммы возвращаются, потому что они не лечат расстройство пищевого поведения.

Помните, что мы не избавимся за пару месяцев от того, что наедали годами. Все нужно делать с умом. Если вместо нормального похудения вы решили экстремально и очень быстро сбросить вес — пожалуйста. Но помните, что этот вес может не только вернуться, к нему могут добавиться новые килограммы.