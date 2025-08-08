EN
Uber скрыл реальное количество жалоб на домогательства и насилие

2 минуты чтения 18:41

Согласно судебным документам, компания Uber с 2017 по 2022 годы получила 400181 сообщение, в которых клиенты пожаловались на сексуализированное насилие и домогательства во время поездок. При этом компания публично рассказала только о 12522 случаях и не указала общее число полученных ею сообщений, сообщает The New York Times.

По словам главы отдела безопасности Uber в Северной и Южной Америке Ханны Ниллс, 75% от общего числа жалоб относились к «менее серьезным» случаям — в них содержались комментарии о внешности, флирте и использовании ненормативной лексики. Ниллс утверждает, что такие обращения не проходили аудит компании и могли быть ложными или мошенническими, поскольку их авторы хотели получить возврат платы за поездку.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Сотрудники Uber признали, что случаи сексуализированного насилия и домогательств, вероятно, занижаются из-за страха за безопасность, запугивания или стыда, а также из-за того, что многие водители знают, где проживают пассажиры.

NYT пишет, что Uber позиционирует себя как один из самых безопасных сервисов и публиковал отчеты о том, что серьезные нападения были редкими. Также компания разработала протоколы безопасности, включавшие в себя обязательную видеосъемку и алгоритмы, которые должны были соединять заказы от пассажиров-женщин с водителями-женщинами. 

В то же время, согласно рассказам бывших и действующих сотрудников, Uber отложил или не потребовал от своих водителей внедрения некоторых из наиболее перспективных программ. NYT отмечает, что водители числятся в компании как независимые подрядчики, а не штатные сотрудники, и из-за этого находятся под минимальным контролем.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Компания признала, что количество случаев сексуализированного насилия в последние годы выросло вместе с общим пассажиропотоком. Uber выяснил, что нападения чаще всего происходят поздно вечером в выходные дни, если пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения или садится в такси недалеко от бара. Чаще всего нападавшими оказываются мужчины, причем как водители, так и пассажиры, ранее уличенных в подобный нападениях и имеющие низкий рейтинг в приложении.

В 2018 году пассажиры компании подали более трех тысяч исков в федеральные и государственные суды и заявили, что они подверглись сексуализированному насилию или домогательствам со стороны водителей Uber. Они обвинили компанию в том, что она «больше заинтересована в росте, чем в защите своих пассажиров», и прилагает все усилия, чтобы «скрыть эпидемию сексуализированного насилия».

