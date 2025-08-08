EN
Мир

США оценили поимку президента Венесуэлы вдвое дороже террориста бин Ладена

2 минуты чтения 11:05

Власти США сообщили об удвоении объявленой ими ранее награды за предоставление информации, которая помогла бы задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Теперь вознаграждение составит 50 миллионов долларов — это вдвое больше награды, объявленной в свое время властями США за помощь в поимке лидера «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена. 

В своем заявлении Бонди обвинила Мадуро в том, что он использует «зарубежные террористические организации», чтобы в США попадали смертоносные наркотики и «насилие».

«Он — один из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличиваем награду вдвое», — подчеркнула Бонди.

В Венесуэле ​​награду назвали цирком и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. «Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий «секретный список» Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами», — заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

В 2020 году во время первого президентского срока Дональда Трампа США обвинили венесуэльского президента Николаса Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина в США. Тогда за помощь в его поимке Вашингтон объявил награду в пять миллионов долларов. Позже сумма вознаграждения была увеличена в пять раз и сравнялась с наградой за поимку Осамы бин Ладена после терактов 11 сентября 2001 года. 

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти своего предшественника на этом посту Уго Чавеса. В 2024 году Трамп заявил, что избранным президентом Венесуэлы является оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес, а не объявленный венесуэльскими властями победителем Мадуро. Трамп тогда назвал последнего диктатором и поддержал вышедшую на протесты оппозицию. 

После вступления Трампа в должность в 2025 году его администрация отозвала разрешения на добычу и поставки венесуэльской нефти, а также начала массово депортировать из страны венесуэльских мигрантов, утверждая, что они являются членами организованных банд.

