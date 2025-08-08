США оценили поимку президента Венесуэлы вдвое дороже террориста бин Ладена

Власти США сообщили об удвоении объявленой ими ранее награды за предоставление информации, которая помогла бы задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Теперь вознаграждение составит 50 миллионов долларов — это вдвое больше награды, объявленной в свое время властями США за помощь в поимке лидера «Аль-Каиды» Осамы бин Ладена.

В своем заявлении Бонди обвинила Мадуро в том, что он использует «зарубежные террористические организации», чтобы в США попадали смертоносные наркотики и «насилие».

«Он — один из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличиваем награду вдвое», — подчеркнула Бонди.

В Венесуэле ​​награду назвали цирком и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. «Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий «секретный список» Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами», — заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

В 2020 году во время первого президентского срока Дональда Трампа США обвинили венесуэльского президента Николаса Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина в США. Тогда за помощь в его поимке Вашингтон объявил награду в пять миллионов долларов. Позже сумма вознаграждения была увеличена в пять раз и сравнялась с наградой за поимку Осамы бин Ладена после терактов 11 сентября 2001 года.

Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы в 2013 году после смерти своего предшественника на этом посту Уго Чавеса. В 2024 году Трамп заявил, что избранным президентом Венесуэлы является оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес, а не объявленный венесуэльскими властями победителем Мадуро. Трамп тогда назвал последнего диктатором и поддержал вышедшую на протесты оппозицию.

После вступления Трампа в должность в 2025 году его администрация отозвала разрешения на добычу и поставки венесуэльской нефти, а также начала массово депортировать из страны венесуэльских мигрантов, утверждая, что они являются членами организованных банд.