Молодежь назвали менее добросовестным поколением

Американцы в возрасте 20-30 лет все чаще сообщают, что им все труднее сосредоточиться, они становятся менее внимательными, менее настойчивыми, реже берут на себя обязательства и выполняют их. Об этом со ссылкой на исследования написал в своей колонке главный дата-специалист издания Financial Times Джон Берн-Мердок.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

По данным проекта Университета Южной Калифорнии «Понимание Америки», который с 2013 года проводит опросы жителей США, молодые люди стали менее дружелюбными и общительными. Также Берн-Мердок отметил, что за последние 20 лет молодые люди стали самой интровертной группой в американском обществе, хотя ранее, наоборот, среди них было больше всего экстравертов.

По мнению журналиста FT, на эти изменения повлияло распространение смартфонов и стриминговых сервисов. «Появление вездесущих и чрезмерно увлекающих цифровых медиа привело к взрывному росту отвлекающих факторов, а также к тому, что стало проще, чем когда-либо, либо вообще не строить планы, либо отказываться от них. Удобство онлайн-мира делает реальные обязательства обременительными и трудоемкими», — считает Берн-Мердок.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт Общество 8 минут чтения

Ранее американские ученые опросили более 200 тысяч жителей 20 стран мира и пришли к выводу, что люди в возрасте от 18 до 29 лет стали чувствовать себя менее счастливыми, чем предыдущие поколения в их годы.

К похожему выводу пришли и исследователи благополучия жителей шести крупных англоязычных стран. Они отметили, что раньше график уровня счастья представлял собой U-образную кривую: беззаботная юность сменялась более трудным средним возрастом, а затем уровень счастья постоянно рос.