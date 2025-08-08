Максима Галкина сбила машина

Комик Максим Галкин выложил в своем инстаграме видео, на котором рассказал, что его сбила машина, когда он ехал на велосипеде. Артист повредил руку, ему наложили гипс.

«Я ехал на велосипеде, по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился. <…> Жив-здоров, надеюсь, поправлюсь и все будет нормально. Сухожилия разрабатываю», — рассказал Галкин.

При этом Галкин не стал отменять свои выступления и продолжил давать концерты. Так, предыдущий пост в его аккаунте — видеоотчет с концерта в Юрмале, на котором Галкин выступал уже в специальном ортезе.

Первой о ДТП с участием Галкина сообщила в своем телеграм-канале живущая в Латвии российская журналистка Божена Рынска. По ее словам, авария произошла в Юрмале четыре дня назад на «тишайшей улице» — проспекте Видус.

Рынска утверждает, что за рулем автомобиля марки Volkswagen была женщина. «Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», — пишет журналистка.

В комментариях под видео Галкина поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления и выразили уважение в связи с тем, что он не стал отменять выступления после травмы.

Delfi отмечает, что концерты комика в Юрмале проходят с аншлагами, и организаторы договорились о дополнительном выступлении артиста. По данным портала, Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отдыхает в Юрмале с начала июля. Недавно они стали гостями на музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala.