Медики оценили вред от картошки фри

Ученые из США, Великобритании и Кувейта выяснили, что частое употребление картофеля фри повышает риск сахарного диабета II типа, сообщает The Independent со ссылкой на исследование в британском медицинском журнале BMJ.

Медики выяснили, что увеличение потребления картошки фри на три порции в неделю повышает частоту возникновения диабета на 20%. Так, потребление пяти порций повышает риск диабета на 27% процентов по сравнению с теми, кто почти никогда не ест это блюдо.

При этом ученые не нашли связи между диабетом и употреблением картофеля, приготовленного другим способом: печеного, вареного или пюре. «Риски, связанные с потреблением картофеля, различались в зависимости от способа приготовления», — отметили медики.

«Это открытие также соответствует наблюдаемой связи между высоким потреблением ультраобработанных продуктов и высоким риском диабета II типа — картофель фри часто подвергается ультра-обработке, тогда как запеченный, вареный картофель или картофельное пюре часто подвергаются минимальной обработке», — заявили эксперты из США и Дании в статье BMJ об этом исследовании.

Эти результаты авторы исследования получили, изучив данные о здоровье 205 тысяч работников сферы здравоохранения США. С начала сбора данных в 1976 году диабетом II типа заболели 22 тысячи испытуемых.

Замена трех порций любого картофеля в неделю на цельнозерновые продукты приводит к снижению риска диабета II типа на 8%, обнаружили исследователи. При этом замена трех порций картофеля фри снижает риск диабета на 19%, а другого картофеля — на 4%. Однако замена картофеля на белый рис повысила риск диабета у испытуемых.

Ранее британские медики выяснили, что употребление ультраобработанного детского питания повышает риск ожирения во взрослом возрасте. А ученые из Бразилии связывают такое питание с повышенным риском преждевременной смерти.