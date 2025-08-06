На крупнейшем в мире коралловом рифе зафиксировали рекордную потерю покрова

Большой Барьерный риф в Австралии за последний год столкнулся с крупнейшим за всю историю наблюдений сокращением площади кораллового покрова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Австралийского института морских наук (AIMS).

Сообщается, что за последний год крупнейший в мире коралловый риф потерял до трети своего кораллового покрова. Причиной стало массовое обесцвечивание — процесс, при котором кораллы теряют симбиотические водоросли и фотосинтетические пигменты из-за повышения температуры воды и распространения динофитовых водорослей. Это лишает их питания и приводит к гибели.

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Ученые, наблюдающие за состоянием рифа последние 39 лет, отмечают, что за последние 15 лет частота эпизодов обесцвечивания кораллов резко возросла. По словам специалистов, это свидетельствует о состоянии стресса в экосистеме.

Великий Барьерный риф — крупнейшая в мире живая экосистема. Колонии кораллов растянулись примерно на 2400 километров вдоль побережья северного австралийского штата Квинсленд, его общая площадь составляет порядка 344 тысячи квадратных километра.

В настоящее время риф не включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, хотя ООН рекомендует добавить его туда. По данным Reuters, власти Австралии выступают против этого, опасаясь негативного влияния на туристическую отрасль, вклад которой в экономику страны составляет 6,4 миллиарда австралийских долларов (4,2 миллиарда долларов США) в год.

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В апреле ученые сообщили, что 84% морских коралловых рифов на планете пострадали от крупнейшего за всю историю наблюдений обесцвечивания. По их словам, потепление мирового океана достигло такого уровня, что почти не осталось мест, где кораллы могли бы быть защищены от вымирания.

Обесцвечивание затронуло Большой Барьерный риф уже в шестой раз за последние девять лет. В конце прошлого года ученые описали северную часть рифа как «кладбище мертвых кораллов», а в начале года в южном регионе погибло около 40% коралловых полипов.



