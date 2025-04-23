В океане практически не осталось цветных коралловых рифов

84% морских коралловых рифов планеты пострадали от самого большого за всю историю наблюдений обесцвечивания. Коралловые полипы теряют цвет, когда серьезно болеют или погибают. Потепление мирового океана достигло такого уровня, что в морях больше не осталось мест, где кораллы могли бы быть защищены от вымирания, сообщила The Guardian со ссылкой на ученых.

Начиная с января 2023 года по меньшей мере в 82 регионах планеты рифы подверглись воздействию температуры, достаточной для гибели полипов, привели журналисты данные американской государственной организации Coral Reef Watch. Рекордно высокие температуры затронули кораллы Тихого, Атлантического и Индийского океанов, уточнили представители организации.

Сейчас происходит четвертое по счету обесцвечивание рифов. Третье затронуло 68% всех кораллов и длилось с 2014 по 2017 годы, в 2010 году пострадали 37% рифов, а в 1998-м — 21%.

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«Пострадали даже зоны, которые считались защищенными от повышения температур, такие как Раджа Ампат и Эйлатский залив. Это говорит о том, что потепление океана достигло такого уровня, что для кораллов больше нет безопасной гавани», — сказал директор Coral Reef Watch Дерек Манзелло.

Обесцвечивание затронуло крупнейший в мире Большой барьерный риф на северо-востоке Австралии — в шестой раз за девять последних лет. В конце прошлого года ученые рассказывали о «кладбище мертвых кораллов» на севере этого самого большого в мире живого организма. В начале прошлого года в одной из южных частей рифа погибло 40% полипов.

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Другой австралийский риф, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположенный вдоль побережья Нингалу на западе континента, последние месяцы переживал самый высокий уровень теплового стресса за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.

На противоположной стороне Индийского океана за последние недели обесцветились рифы у берегов Мадагаскара и восточноафриканского побережья, включая водно-болотный парк Исимангалисо. Он тоже внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уточнили журналисты.

Во Флориде погиб в среднем каждый пятый коралл. На тихоокеанском побережье Мексики в одном районе погибло от 50% до 93% кораллов. В прошлом году почти четверть кораллов погибла от жары на отдаленных островах Чагос посреди Индийского океана, рассказали ученые.

«Экологическая катастрофа реальна. Люди, которые проводят много времени под водой, видят, как все меняется у них на глазах», — сказала журналистам координатор Глобальной сети мониторинга коралловых рифов, преподаватель из Австралийского института морских наук Бритта Шаффелке.

Кораллы могут восстановиться после обесцвечивания, но для этого температура воды должна перестать быть слишком высокой, уточнили собеседники The Guardian.