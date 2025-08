Полицейских начали заменять дронами

В городах США на экстренные вызовы вместо полицейских теперь отправляются дроны. Это результат активного внедрения технологии под названием Drone as First Responder («Дрон как первый реагирующий»), пишет The Washington Post.

DFR-программы позволяют отправлять дроны на место происшествия до прибытия офицеров. По данным правоохранителей, среднее время отклика дрона составляет менее двух минут — быстрее патрульных машин. Так, в Редмонде (штат Вашингтон) дроны прибывают первыми в 75% случаев, а в Элк-Гроув (Калифорния) — в 70%.

Как заявил журналистам капитан Джон Инглиш из полиции Чула-Висты (Калифорния), дроны стали «самой значимой интегрированной технологией» в работе правоохранительных органов. Его департамент первым в стране начал использовать их. Эти дроны запускаются с установленных по городу баз и управляются удаленно. Они не требуют прямого визуального контакта с оператором, поэтому для их применения необходимо специальное разрешение Федерального авиационного управления США.

По словам представителей полиции, дроны не только ускоряют реакцию, но и позволяют избегать ошибок. Однажды дрон в Чула-Висте прибыл на вызов о человеке с оружием, но с воздуха стало ясно, что в руках у него была зажигалка. Офицеры успели скорректировать действия до прибытия, в противном случае все могло бы закончиться стрельбой, говорится в публикации.

DFR также применяют при поиске пропавших людей, вызовах о подозрительной активности, а в некоторых городах — даже для доставки медикаментов. В Ларедо (Техас) дроны, в частности, доставляют наркопозависимым в тяжелом состоянии препарат от передозировки.

Как пишет The Washington Post, в некоторых случаях после анализа ситуации с воздуха полиция отказывается от отправки офицеров. В Чула-Висте так происходит примерно в 20% случаев.

Вместе с тем, критики технологии предупреждают о рисках избыточного наблюдения с помощью дронов. Они указывают на то, что эти машины могут использоваться для слежки за протестами, иммиграционными судами или медицинскими учреждениями.