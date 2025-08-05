EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Полицейских начали заменять дронами

2 минуты чтения 16:56

В городах США на экстренные вызовы вместо полицейских теперь отправляются дроны. Это результат активного внедрения технологии под названием Drone as First Responder («Дрон как первый реагирующий»), пишет The Washington Post.

DFR-программы позволяют отправлять дроны на место происшествия до прибытия офицеров. По данным правоохранителей, среднее время отклика дрона составляет менее двух минут — быстрее патрульных машин. Так, в Редмонде (штат Вашингтон) дроны прибывают первыми в 75% случаев, а в Элк-Гроув (Калифорния) — в 70%.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Как заявил журналистам капитан Джон Инглиш из полиции Чула-Висты (Калифорния), дроны стали «самой значимой интегрированной технологией» в работе правоохранительных органов. Его департамент первым в стране начал использовать их. Эти дроны запускаются с установленных по городу баз и управляются удаленно. Они не требуют прямого визуального контакта с оператором, поэтому для их применения необходимо специальное разрешение Федерального авиационного управления США.

По словам представителей полиции, дроны не только ускоряют реакцию, но и позволяют избегать ошибок. Однажды дрон в Чула-Висте прибыл на вызов о человеке с оружием, но с воздуха стало ясно, что в руках у него была зажигалка. Офицеры успели скорректировать действия до прибытия, в противном случае все могло бы закончиться стрельбой, говорится в публикации.

DFR также применяют при поиске пропавших людей, вызовах о подозрительной активности, а в некоторых городах — даже для доставки медикаментов. В Ларедо (Техас) дроны, в частности, доставляют наркопозависимым в тяжелом состоянии препарат от передозировки. 

Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
Общество8 минут чтения

Как пишет The Washington Post, в некоторых случаях после анализа ситуации с воздуха полиция отказывается от отправки офицеров. В Чула-Висте так происходит примерно в 20% случаев.

Вместе с тем, критики технологии предупреждают о рисках избыточного наблюдения с помощью дронов. Они указывают на то, что эти машины могут использоваться для слежки за протестами, иммиграционными судами или медицинскими учреждениями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Мир
Он стал чемпионом мира благодаря YouTube
Он смотрел ролики лучших спортсменов и повторял за ними. Это помогло ему завоевать медаль Олимпиады и войти в историю
00:01 3 августа
Тест на знание русских корней
Мир
Тест на знание русских корней
У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
17:00 2 августа
Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01 2 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования