Аномальные температуры охватили Японию

В Японии зафиксировали новый температурный рекорд. В городе Исэсаки пятого августа была зарегистрирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений — 41,8°C. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Японское метеорологическое управление. Как пишет агентство, предыдущий максимум — 41,2°C — регистрировали неделю назад в городе Тамба.

Жителей Японии призвали оставаться дома и избегать пребывания на открытом воздухе. По данным Агентства по управлению пожарами и стихийными бедствиями, с начала лета в больницы с признаками теплового удара попали более 53 000 человек, говорится в публикации.

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По информации агентства, повышение температуры сопровождается продолжительной засухой на северо-востоке страны, особенно вдоль побережья Японского моря. Это вызывает у властей тревогу за урожай риса. Жара способствует распространению в районах рисоводства вредителей, в частности клопов-щитников.

Министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми уже анонсировал разработку мер по борьбе с последствиями аномальной погоды. Власти обещают поддержку фермерам в защите посевов от вредителей и в обеспечении устойчивости к засухе. «Мы должны действовать быстро и с осознанием серьезности ситуации, чтобы минимизировать ущерб», — подчеркнул министр.

На фоне происходящего правительство также рассматривает возможность увеличения объемов производства риса, чтобы избежать повторения прошлогоднего дефицита. В 2023 году жара уже привела к снижению качества урожая и нарушению баланса спроса и предложения. Это вызвало резкий рост цен и стало причиной краткосрочного продовольственного кризиса.

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Средние температуры в Японии повышаются третий год подряд, но июль 2025 года стал самым жарким за все время наблюдений. Ранее газета Financial Times писала о том, что рост температур в разных регионах мира спровоцировал рост цен на продукты питания, и эта тенденция по мере изменения климата будет усиливаться. Причем подорожание происходит даже в тех странах, где погода остается стабильной. Например, после засухи и экстремальной жары в Гане и Кот-д’Ивуаре цены на шоколад выросли и в Великобритании.



