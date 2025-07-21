Жара вызвала рост цен на продукты во всем мире

Экстремальный рост температуры приводит к подорожанию продуктов питания в разных регионах мира, цены на некоторые позиции растут на десятки процентных пунктов, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Барселонского суперкомпьютерного центра.

Изменение цен происходит как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Так, засухи 2022 и 2023 годов на юге Испании привели к росту цен на оливковое масло в Европе на 50% в 2024 году. В Индии из-за жары лук подорожал на 89%, а капуста в Корее выросла в цене на 70%.

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Ведущий автор исследования Максимилиан Коц рассказал, что погодные явления, влияющие на изменения цен, «были совершенно беспрецедентными с исторической точки зрения». Результаты работы Коца и его коллег показывают, что скачки роста цен происходят через несколько месяцев после наступления экстремальных погодных условий.

Глобальное изменение климата сделает их более частыми, считают исследователи. Рост цен происходит и в регионах мира, непосредственно не столкнувшихся с жарой. Она влияет на стоимость товаров из-за работы глобальной системы торговли. Например, после засухи и экстремальной жары в Гане и Кот-д’Ивуаре цены на шоколад выросли и в Великобритании.

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Рост цен также зависит от политических решений. Так, после жары 2010 года Россия ввела эмбарго на экспорт пшеницы, что привело к «взлету до небес» мировых цен на этот продукт. Позже это стало одной из причин хлебных бунтов в Мозамбике.

Сильно зависящие от импорта страны особенно чувствительны к изменениям цен под воздействием климата в других странах, отмечают журналисты. Постоянный их рост стал проблемой для центральных банков в вопросе контроля общего уровня инфляции, это особенно актуально для стран с развивающейся экономикой.