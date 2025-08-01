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Мир

Радиация поможет защитить носорогов от браконьеров

2 минуты чтения 16:31 | Обновлено: 16:32

Витватерсрандский университет в Южной Африке приступил к реализации необычного проекта по защите носорогов от браконьеров. Рога животных теперь обрабатывают радиоактивными изотопами, пишет The Guardian.

Идея заключается в том, что теперь браконьерам будет крайне сложно незаметно провезти рога носорога через границу — из-за радиоактивности они будут светиться на сканерах. При этом, как заверяют авторы проекта, для животных доза радиации, о которой идет речь, безопасна. 

По информации британского издания, в пилотной фазе проекта были обработаны пять носорогов. Годом ранее изотопы уже вводились примерно 20 животным в заповеднике — эти испытания стали основой для запуска программы. Исследования показали, что даже при низком уровне активности радиоизотопы успешно выявляются системой радиационного контроля, в том числе при транспортировке в закрытых грузовых контейнерах.

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«Мы научно доказали, что процедура полностью безопасна для носорогов и эффективна в том, чтобы рога можно было обнаружить через международные системы радиационного контроля», — заявил главный научный сотрудник проекта Джеймс Ларкин.

По его словам, в испытаниях даже один рог с более низким уровнем радиоактивности, чем планируется использовать в постоянной практике, уже вызывал реакцию детекторов.

По данным Международного союза охраны природы, в начале XX века численность носорогов в мире составляла около 500 тысяч. Сейчас в результате браконьерства их осталось около 27 тысяч. По оценкам американского природоохранного фонда Bisbee’s Fish & Wildlife Conservation Fund, рога носорога считаются одним из самых ценных товаров на черном рынке. Их стоимость сегодня достигает 50–65 тысяч долларов за килограмм — это дороже, чем кокаин или героин, уточняют представители фонда. Южная Африка — страна с крупнейшей популяцией носорогов (около 16 тысяч), но здесь ежегодно убивают до 500 животных ради их рогов.

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Авторы проекта призвали частные заповедники и государственные службы охраны природы подключиться к массовой обработке животных изотопами — это может стать новым инструментом в борьбе с незаконной торговлей, отмечает The Guardian.

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