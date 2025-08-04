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Мир

Мир оказался на грани «пластикового кризиса»

2 минуты чтения 15:15

Загрязнение пластиком ежегодно наносит ущерб здоровью мирового населения на более чем полтора миллиарда долларов, сообщает The Guardian со ссылкой на обзор медицинского журнала The Lancet. По данным ученых, производство пластика увеличилось с 2 миллионов тонн в 1950 году до 475 миллионов тонн в 2022 году — почти в 238 раз.

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Авторы статьи сообщили, что планету загрязняют восемь миллиардов тонн пластика, и мусор можно найти во всех экосистемах: от вершины Эвереста до глубоких океанических впадин. По их прогнозам, к 2060 году производство пластика вырастет до 1,2 миллиарда тонн в год. При этом ученые отметили, что лишь 10% пластиковых отходов перерабатываются.

Согласно исследованию, пластик опасен для людей и экологии на всех этапах своего существования: от добычи ископаемого топлива для производства до использования и утилизации. Авторы отметили, что загрязнение пластиком также способствует размножению комаров, которые могут переносить болезни, так как они размножаются в воде, скопившейся в пластиковом мусоре.

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С 5 по 14 августа в Женеве пройдет финальный раунд переговоров по глобальному договору о борьбе с пластиковым загрязнением между представителями 170 стран мира, сказано на сайте ООН. The Lancet заявил, что к завершению переговоров запускает независимую глобальную систему мониторинга сокращения загрязнения под названием «Обратный отсчет по здоровью и пластику».

Ранее британские ученые рассказали о методе переработки пластиковых бутылок в парацетамол с помощью кишечной палочки. Они отметили, что для производства лекарств таким способом в промышленных масштабах потребуются дополнительные исследования.

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