Найден способ переработки пластика в лекарство

Группа британских ученых обнаружили, что бактерии можно использовать для превращения пластиковых отходов в обезболивающие, что открывает возможность более устойчивого процесса производства этих лекарств. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, ученые выяснили, что кишечную палочку можно использовать для создания парацетамола. Для этого требуется материал, произведенный в лабораторных условиях из пластиковых бутылок.

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«Люди в настоящее время не осознают, что парацетамол получают из нефти. Эта технология показывает, что, впервые объединив химию и биологию, мы можем производить парацетамол более экологично и одновременно очищать окружающую среду от пластиковых отходов», — заявил Стивен Уоллес, ведущий автор исследования из Эдинбургского университета.

Ученые использовали полиэтилентерефталат — тип пластика, часто встречающийся в упаковке пищевых продуктов и бутылках — и превратили его в новый материал. Когда к нему добавили кишечную палочку, материал преобразовался в третье вещество — Paba. Исследователи отметили, что химическая реакция, известная под названием перегруппировка Лоссена и ранее не наблюдаемая в природе, оказалась биосовместимой, то есть не нанесла вреда живым клеткам. Ее катализатором послужил фосфат внутри самих клеток.

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Затем исследователи генетически модифицировали кишечную палочку, вставив в нее два гена — один из грибов, а другой из почвенных бактерий, — которые позволили бактерии превращать Paba в парацетамол. На все манипуляции ученым понадобилось меньше суток.

По словам ученых, результаты оказались впечатляющими, поскольку они предполагают, что пластиковые отходы можно преобразовывать в биологический материал. Однако авторы работы добавили, что для производства парацетамола таким способом в промышленных масштабах потребуются дополнительные исследования.