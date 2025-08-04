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Интернет и мемы

Футболистов выгнали из клуба за кражу из супермаркета

2 минуты чтения 18:51

Ирландский футбольный клуб «Керри» расторг контракт с двумя футболистами из-за того, что «их ценности и принципы не соответствовали стандартам клуба». Сообщение об этом размещено в аккаунте команды в социальной сети X.

Вратарь Матиас Рандриамами и защитник Шейн Марудза подписали контракты с «Керри» лишь 25 июля, их увольнение может быть связано с тем, что спортсмены совершили кражу в супермаркете, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию СМИ.

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Футболисты провели в клубе всего четыре дня, контракты с ними были расторгнуты 29 июля. Основанная в 2022 году команда играет в системе ирландских футбольных лиг с 2023 года, на данный момент она занимает девятое место из 10 в первом дивизионе Ирландии, это вторая по силе лига страны.

Сыгравший один матч за сборную Мадагаскара 22-летний Рандриамами успел провести за «Керри» четыре матча. Имеющий спортивное гражданство Зимбабве 21-летний Марудза сыграл за ирландский клуб только один матч. Оба футболиста никогда не выступали в высших лигах европейских чемпионатов, следует из базы данных Transfermarkt.

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Ранее СМИ сообщили о расследовании в отношении 18-летнего нападающего футбольного клуба «Барселона» Ламина Ямаля, которое попросило провести испанское министерство социальных прав после распространения информации о том, что он нанял людей с карликовостью для развлечения гостей вечеринки по случаю своего дня рождения.

Это возмутило Ассоциацию людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями Испании (ADEE), представители которой назвали произошедшее «неприемлемым в XXI веке». Нанятый Ямалем человек раскритиковали поданную жалобу, заявив, что ADEE «вредит им уже несколько лет». Он также заявил, что на вечеринке футболиста к ним не проявлялось неуважения.

 

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