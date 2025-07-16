Звезда «Барселоны» стал фигурантом расследования из-за нанятых на вечеринку людей с карликовостью

Испанское министерство социальных прав обратилось в прокуратуру страны с просьбой провести расследование в отношении 18-летнего нападающего футбольного клуба «Барселона» Ламина Ямаля, который нанял людей с карликовостью для развлечения гостей вечеринки по случаю своего дня рождения. Об этом пишет Би-би-си.

По данным издания, юная звезда «Барселоны» праздновала свое 18-летие 13 июля. На праздник Ямаль пригласил несколько своих товарищей по команде, а также блогеров и инфлюэнсеров, для развлечения которых футболист нанял группу артистов с карликовостью.

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Это возмутило Ассоциацию людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями Испании (ADEE), представители которой назвали произошедшее «неприемлемым в XXI веке». Как сообщили в Главном управлении по делам людей с ограниченными возможностями, входящем в состав Министерства социальных прав, ADEE подала официальную жалобу, заявив, что действия футболиста «нарушают не только действующее законодательство, но и основополагающие этические ценности общества, стремящегося к равноправию и уважению».

«Поэтому Главное управление обратилось в прокуратуру с просьбой провести расследование, чтобы определить, были ли нарушены закон и, следовательно, права людей с ограниченными возможностями», – пояснили ведомстве.

Как отмечает Би-би-си, в Испании существует закон, который запрещает «зрелища или развлекательные мероприятия, в которых люди с ограниченными возможностями используются для насмешек, издевательств или глумления со стороны общественности».

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В то же время сами артисты с карликовостью, выступавшие на вечеринке футболиста, не согласились с оценкой произошедшего организацией, призванной защищать их права. «Никто не проявил к нам неуважения, мы работали спокойно», — заявил в интервью испанской радиостанции RAC1 один из выступавших.

«Я не понимаю, почему столько шумихи. Мы обычные люди, которые делают то, что хотят, и делают это абсолютно законным образом. Почему мы не можем этим заниматься? Из-за нашего физического состояния?» — спросил он. Также выступавший добавил: «Мы знаем свой предел и никогда его не перейдем: мы не ярмарочные обезьянки».

Представители «Барселоны» отказались комментировать произошедшее, сославшись на то, что это относится исключительно к частной жизни футболиста.