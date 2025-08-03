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Мир

Эстония установила ворота и барьеры на границе с Россией

2 минуты чтения 09:52 | Обновлено: 09:53

В Нарве, на части моста, соединяющего Эстонию с Россией, установили массивные металлические ворота. Также на этом участке ведутся работы по установке выдвижных барьеров для полной блокировки автомобильного движения. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — рассказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.  

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По его словам, работы ведутся для повышения безопасности на пограничном пункте. Ээнсалу напомнил, что несколько лет назад автомобиль, въехавший с российской стороны, прорвал существующие барьеры.

«Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — подчеркнул руководитель погранпункта.

По данным ERR, установленные ворота на данный момент перекрывают только автомобильную полосу. В дальнейшем планируется установка подобных конструкций и на пешеходной части. Новая инфраструктура должна быть готова к концу сентября.

Отмечается, что на российской стороне моста также начались работы по строительству нового транспортного пограничного пункта. 

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Информация о возможном закрытии границы между Эстонией и Россией появилась еще в феврале прошлого года. Тогда россиянам, пересекавшим границу, вручались памятки с предупреждением о том, что возвращение на территорию Эстонии может быть невозможно. В эстонском департаменте полиции такие меры объясняли «усиливающимся миграционным давлением».

В январе 2025 года Консервативная партия Эстонии Isamaa внесла законопроект о полном закрытии границы с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил, что инициатива стала реакцией на серию гибридных атак, которые, по его словам, были организованы Россией против Эстонии и ее союзников.

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