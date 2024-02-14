Власти Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

Власти Эстонии предупредили россиян о возможном закрытии границы с Россией. Об этом сообщает телеканал RTVI. По его данным, гражданам России, пересекающим границу на пропускном пункте Нарва выдают памятки, в которых говорится о том, что вернуться тем же маршрутом им, возможно, не удастся.

В свою очередь, в департаменте полиции Эстонии пояснили, что границу могут закрыть из-за «миграционного давления». «В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз»,— говорится в сообщении. По словам эстонских властей, если «эта деятельность продолжится», то граница будет закрыта.

В предыдущий раз Эстония предупреждала о возможном закрытии границы с Россией 4 декабря 2023 года. Тогда там также заявляли об увеличившемся потоке нелегальных мигрантов и просителей убежища, прибывающих в страну из России.

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В ноябре 2023 года, после того как Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией, эстонские власти заявили, что, возможно, поступят так же. «Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», — заявил глава эстонской погранслужбы Вейко Коммусаар.

В январе 2024 года Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали соглашение о создании единой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

«Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы нам нужны объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра. Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности. Если возникнет малейший риск, нам понадобится меньше времени на подготовку к различным событиям», — заявил глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

Как писало Издание Postimees со ссылкой на советника вице-канцлера министерства обороны Кайдо Тийтуса, Эстония построит вдоль своей восточной границы 600 бетонных бункеров. На это собираются выделить 60 миллионов евро.

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