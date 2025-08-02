Снявшая рекламу с Сидни Суини компания ответила на критику

Компания American Eagle, выпустившая рекламу джинсов с участием актрисы Сидни Суини, ответила на критику в своей адрес. На ее заявление обратило внимание агентство Associated Press.

American Eagle подчеркнула, что рекламная кампания была посвящена исключительно джинсам. «Отличные джинсы хорошо смотрятся на всех», — написала компания в своем заявлении.

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Ранее Суини стала лицом рекламной компании American Eagle. Короткие рекламные ролики с участием актрисы заканчивались фразой — Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»). Недовольство пользователей интернета вызвала игра слов — jeans («джинсы») созвучно с genes («гены»). Из-за этого, по их мнению, рекламный лозунг можно понять так: «У Сидни Суини отличные гены».

Пользователи соцсетей потребовали «отменить» American Eagle за то, что, по их мнению, кампания является «откровенной рекламой евгеники» и «пропагандой высшей расы». Они также заметили, что в одном из материалов кампании используется постер, на котором слово genes («гены») зачеркнуто, а поверх него написано jeans («джинсы»). Увидели в интернете и двойной смысл в произносимой Суини фразе: «Джинсы (гены) передаются от родителей к потомству, определяя многие черты, такие как цвет волос и глаз. У меня голубые джинсы (гены)».

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С такими трактовками не согласились консервативные спикеры. Издание Variety отмечает, что в защиту Суини и рекламной кампании выступила телеведущая Мегин Келли. «Она рекламирует джинсы, и при этом сумасшедшие левые думают, что она пропагандирует превосходство белой расы. Очевидно, это отсылка к ее телу, а не к цвету кожи», — заявили Келли.

В защиту Суини выступили и в Белом доме. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг назвал «извращенным и туповатым мышлением либералов» критику в адрес актрисы.