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Интернет и мемы

Белый дом заступился за Сидни Суини

2 минуты чтения 18:42 | Обновлено: 19:00

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг высказался в защиту актрисы Сидни Суини, которую активно критикуют в интернете после скандальной рекламы джинсов марки American Eagle, сообщает газета Variety.

Критику в адрес актрисы Чунг назвал «извращенным и туповатым мышлением либералов». Также он добавил, что именно такой образ мышления привел к тому, что на президентских выборах в США в 2024 году американцы поддержали кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Ранее Суини стала лицом рекламной компании American Eagle. Короткие рекламные ролики с участием актрисы заканчивались одинаковой фразой — Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»). Недовольство вызвала игра слов: jeans («джинсы») созвучно с genes («гены») — рекламный лозунг можно понять как «У Сидни Суини отличные гены».

При этом в одном из официальных рекламных роликов виден постер, на котором слово genes («гены») зачеркнуто, а поверх него написано jeans («джинсы»). Также намек на двойной смысл лозунга рекламной кампании наблюдается и репликах, которые произносит Суини. Например, актриса говорит: «Гены передаются от родителей к потомству, определяя многие черты, такие как цвет волос и глаз. У меня голубые гены (джинсы)».

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Пользователи соцсетей потребовали «отменить» American Eagle за то, что, по их мнению, реклама является «откровенной рекламой евгеники» и «пропагандой высшей расы». Variety отмечает, что консервативные спикеры не согласны с этой точкой зрения. «Она рекламирует джинсы, и при этом сумасшедшие левые думают, что она пропагандирует превосходство белой расы. Очевидно, это отсылка к ее телу, а не к цвету кожи», — заявила телеведущая Мегин Келли.

Ролики с участием Суини сказались на экономических показателях American Eagle — ценные бумаги компании выросли в цене почти на 18% после того, как компания представила актрису в качестве лица своей рекламной кампании.

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