СМИ: Индия продолжит покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжат закупать нефть из России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа обложить страну пошлинами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на индийских высокопоставленных чиновников.

30 июля Трамп пригрозил штрафами и введением с 1 августа пошлин в размере 25% за закупку Индией энергоносителей и военной техники у России. На следующий день Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы отказались от российской нефти в пользу ближневосточных и западноафриканских марок.

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Накануне вечером Трамп заявил, что, насколько ему известно, Индия прекращает импорт российской нефти. «Так я слышал. Не знаю, верно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он в беседе с журналистами.

Однако в субботу два высокопоставленных индийских чиновника, имена которых не называются, отвергли The New York Times информацию об изменении политики из-за угроз Трампа. Один из них заявил, что правительство «не давало никаких указаний нефтяным компаниям» сокращать закупки у России.

Трамп в своем заявлении не уточнял, какие именно меры будут приняты, если Индия проигнорирует его призыв отказаться от закупок российской нефти. Некоторые чиновники и аналитики считают, что его заявления являются частью переговорной тактики на фоне попыток Вашингтона и Нью-Дели заключить двустороннее торговое соглашение. При этом Китай и Турция — два других крупных импортера российской нефти — подобных угроз с американской стороны не получали, отмечает газета.

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О том, что индийские компании продолжат импортировать российскую нефть также сообщили агентство Ani и NDTV со ссылкой на источников в правительстве страны. По данным Ani, решения о закупках принимаются с учетом цены, качества нефти, логистики, объема запасов и других экономических факторов.

Газета Mint в свою очередь отмечает, что закупки продолжают такие компании, как Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd. По словам источников издания, за последние дни были приобретены две партии российской нефти с большими скидками, а сейчас обсуждаются новые спотовые сделки.