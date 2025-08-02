EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Индия продолжит покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 13:45

Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжат закупать нефть из России, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа обложить страну пошлинами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на индийских высокопоставленных чиновников.

30 июля Трамп пригрозил штрафами и введением с 1 августа пошлин в размере 25% за закупку Индией энергоносителей и военной техники у России. На следующий день Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы отказались от российской нефти в пользу ближневосточных и западноафриканских марок.

Я переехала в Данию, и мне нравится
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
Общество10 минут чтения

Накануне вечером Трамп заявил, что, насколько ему известно, Индия прекращает импорт российской нефти. «Так я слышал. Не знаю, верно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, что из этого выйдет», — заявил он в беседе с журналистами.

Однако в субботу два высокопоставленных индийских чиновника, имена которых не называются, отвергли The New York Times информацию об изменении политики из-за угроз Трампа. Один из них заявил, что правительство «не давало никаких указаний нефтяным компаниям» сокращать закупки у России.

Трамп в своем заявлении не уточнял, какие именно меры будут приняты, если Индия проигнорирует его призыв отказаться от закупок российской нефти. Некоторые чиновники и аналитики считают, что его заявления являются частью переговорной тактики на фоне попыток Вашингтона и Нью-Дели заключить двустороннее торговое соглашение. При этом Китай и Турция — два других крупных импортера российской нефти — подобных угроз с американской стороны не получали, отмечает газета.

Я занималась сексом за наркотики
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
Общество7 минут чтения

О том, что индийские компании продолжат импортировать российскую нефть также сообщили агентство Ani и NDTV со ссылкой на источников в правительстве страны. По данным Ani, решения о закупках принимаются с учетом цены, качества нефти, логистики, объема запасов и других экономических факторов.

Газета Mint в свою очередь отмечает, что закупки продолжают такие компании, как Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd. По словам источников издания, за последние дни были приобретены две партии российской нефти с большими скидками, а сейчас обсуждаются новые спотовые сделки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь на чердаке
Криминал
Любовь на чердаке
Ссора семейной пары закончилась стрельбой и загадочным убийством. Виновного искали 10 лет
00:01
Я переехала в Данию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Данию, и мне нравится
Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная
00:01 1 августа
Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00 31 июля
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования