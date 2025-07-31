Индия отказалась от российской нефти после угроз США

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти на прошлой неделе. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской сырой нефти. При этом индийские НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и and Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не закупали российскую нефть в течение последней недели.
Источники Reuters утверждают, что все четыре компании ранее регулярно закупали российскую нефть, но сейчас обратились к спотовым рынкам для замещения поставок — в основном к ближневосточным и западноафриканским маркам.
Агентство добавило, что государственные НПЗ Индии контролируют более 60% от общего объема нефтепереработки в 5,2 миллиона баррелей в сутки в стране.
Угрозу ввести пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если Россия в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной, Трамп озвучил 14 июля. Вместе с этим объявил о поставках Украине новой партии оружия.
Позже Трамп сократил срок своего ультиматума и дал России 10 дней на достижение мира. Он отметил, что Путин хочет продолжать войну в Украине. Президент США также добавил, что он не уверен, повлияют ли вторичные санкции на Россию.
Кроме того, накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25% пошлин за закупку Индией оружия и энергоносителей у России.