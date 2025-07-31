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Мир

Индия отказалась от российской нефти после угроз США

2 минуты чтения 15:29 | Обновлено: 15:56

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупку российской нефти на прошлой неделе. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины для стран, покупающих российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской сырой нефти. При этом индийские НПЗ Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и and Mangalore Refinery Petrochemical Ltd не закупали российскую нефть в течение последней недели.

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Источники Reuters утверждают, что все четыре компании ранее регулярно закупали российскую нефть, но сейчас обратились к спотовым рынкам для замещения поставок — в основном к ближневосточным и западноафриканским маркам.

Агентство добавило, что государственные НПЗ Индии контролируют более 60% от общего объема нефтепереработки в 5,2 миллиона баррелей в сутки в стране.

Угрозу ввести пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если Россия в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной, Трамп озвучил 14 июля. Вместе с этим объявил о поставках Украине новой партии оружия.

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Позже Трамп сократил срок своего ультиматума и дал России 10 дней на достижение мира. Он отметил, что Путин хочет продолжать войну в Украине. Президент США также добавил, что он не уверен, повлияют ли вторичные санкции на Россию.

Кроме того, накануне Трамп объявил о введении с 1 августа 25% пошлин за закупку Индией оружия и энергоносителей у России.

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