EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Популярность South Park достигла рекорда из-за критики Трампа

2 минуты чтения 18:48

Премьера 27-го сезона мультсериала South Park привлекла почти шесть миллионов зрителей за три дня, сообщает CNN. В первом эпизоде Трамп добивается любви Сатаны, но тот отвергает его из-за маленького пениса. В Белом доме заявили, что South Park давно никому не интересен.

По данным CNN, 5,9 миллионов человек — самая большая аудитория для премьерного эпизода South Park с 1999 года. Если сравнивать с премьерой предыдущего сезона, рейтинг вырос на 68%.

Первая серия South Park, в которой Трамп прыгает в постель к Сатане, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В сериале в качестве самостоятельного персонажа также фигурирует пенис Трампа с глазами и ртом — у него даже есть собственные реплики. В компании Paramount, которая владеет правами на показ телешоу, этот эпизод назвали самым «социальным» в истории South Park. Хештег #SouthPark оставался в топе соцсети X более 12 часов.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

Помимо любовной линии с Сатаной, в сериале высмеивается решение Paramount выплатить Трампу 16 миллионов в рамках досудебного соглашения и закрытие «Позднего шоу» (The Late Show) со Стивеном Колбертом. В Белом доме этот эпизод назвали «отчаянной попыткой привлечь внимание».

Один из создателей South Park Трей Паркер, комментируя реакцию президентского офиса на первую серию, сделал серьезное лицо и сказал: «Мы ужасно извиняемся».

Ранее в июле стало известно о закрытии «Позднего шоу», которое выходило в эфир более 30 лет. Его ведущий Стивен Колберт известен как один из самых последовательных критиков Дональда Трампа. 

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Сам президент США свою причастность к этому событию отрицает. В соцсети True Social он написал, что Колберт был уволен «из-за полного отсутствия таланта» и потому, что «его некомпетентность обходилась CBS в 50 миллионов долларов ежегодных убытков».

«Шоу-бизнес и телевидение — крайне простой бизнес: если у тебя есть рейтинги, ты можешь говорить и делать все, что угодно. Если нет — ты всегда становишься жертвой», — резюмировал Трамп.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Доказана эффективность дополнительного выходного
Экономика
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
17:00
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Общество
Врачи пытались забирать органы у живых пациентов
Журналисты нашли десятки «проблемных» случаев трансплантации
15:30 30 июля
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01 30 июля
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01 29 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования