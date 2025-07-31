Популярность South Park достигла рекорда из-за критики Трампа

Премьера 27-го сезона мультсериала South Park привлекла почти шесть миллионов зрителей за три дня, сообщает CNN. В первом эпизоде Трамп добивается любви Сатаны, но тот отвергает его из-за маленького пениса. В Белом доме заявили, что South Park давно никому не интересен.

По данным CNN, 5,9 миллионов человек — самая большая аудитория для премьерного эпизода South Park с 1999 года. Если сравнивать с премьерой предыдущего сезона, рейтинг вырос на 68%.

Первая серия South Park, в которой Трамп прыгает в постель к Сатане, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В сериале в качестве самостоятельного персонажа также фигурирует пенис Трампа с глазами и ртом — у него даже есть собственные реплики. В компании Paramount, которая владеет правами на показ телешоу, этот эпизод назвали самым «социальным» в истории South Park. Хештег #SouthPark оставался в топе соцсети X более 12 часов.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось Общество 9 минут чтения

Помимо любовной линии с Сатаной, в сериале высмеивается решение Paramount выплатить Трампу 16 миллионов в рамках досудебного соглашения и закрытие «Позднего шоу» (The Late Show) со Стивеном Колбертом. В Белом доме этот эпизод назвали «отчаянной попыткой привлечь внимание».

Один из создателей South Park Трей Паркер, комментируя реакцию президентского офиса на первую серию, сделал серьезное лицо и сказал: «Мы ужасно извиняемся».

Ранее в июле стало известно о закрытии «Позднего шоу», которое выходило в эфир более 30 лет. Его ведущий Стивен Колберт известен как один из самых последовательных критиков Дональда Трампа.

Доказана эффективность дополнительного выходного Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше Экономика 7 минут чтения

Сам президент США свою причастность к этому событию отрицает. В соцсети True Social он написал, что Колберт был уволен «из-за полного отсутствия таланта» и потому, что «его некомпетентность обходилась CBS в 50 миллионов долларов ежегодных убытков».

«Шоу-бизнес и телевидение — крайне простой бизнес: если у тебя есть рейтинги, ты можешь говорить и делать все, что угодно. Если нет — ты всегда становишься жертвой», — резюмировал Трамп.