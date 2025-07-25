Персонажами нового сезона South Park стали Трамп и его говорящий микропенис

Вышла первая серия 27 сезона легендарного мультсериала South Park. В нем в качестве персонажей появились президент США Дональд Трамп и его говорящий микропенис. Британская газета The Guardian назвала этот эпизод «самым яростным» за всю историю сериала, отметив, что создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун открыто бросили вызов главе Белого дома.

В новой серии Трамп изображен в том же стиле, что и казненный иракский диктатор Саддам Хусейн, бывший одним из главных героев полнометражного мультфильма «South Park: Bigger Longer & Uncut».

В отличие от всех остальных персонажей лицо Трампа, так же как Хуссейна, изображено с помощью его реальной фотографии. Также как и иракский диктатор, он постоянно предлагает «расслабиться» всем, кто страдает из-за него, а также состоит в сексуальной связи с Сатаной, которого подвергает постоянным унижениям.

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Сюжет серии развивается вокруг Эрика Картмана, который чрезвычайно расстроен закрытием по указанию Трампа своей любимой радиостанции NPR, которую он слушал только потому, что считал уморительной ее приверженность защите прав меньшинств и принципам социальной справедливости.

Вскоре и другие жители South Park, голосовавшие за Трампа, разочаровываются в нем, осознав, что он стал диктатором, который заботится только о своем благополучии. В свою очередь, Трамп запугивает своих критиков, угрожая им судебными исками.

Эта тактика приносит ему успех, и в какой-то момент даже Иисус, призывает всех недовольных замолчать и не злить президента. «Вы видели, что случилось с CBS? Вы действительно хотите закончить как Колберт? Просто заткнитесь, иначе нас закроют. Если у кого-то есть президентская власть, а также право подавать в суд и брать взятки, то он может сделать с кем угодно что угодно», — предупреждает он.

Отдельный персонаж в сериале — микропенис Трампа с глазами, ртом и собственными репликами. Он появляется пять раз за серию, а один раз фотореалистичном виде, пишет издание.

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Сериал South Park выходит на канале Comedy Central, который принадлежит компании Paramount. Незадолго до выхода эпизода, она заключила с Трампом досудебное соглашение, в рамках которого выплатила ему 16 миллионов долларов. Кроме того, Paramount объявила о закрытии своего самого популярного вечернего шоу, ведущий которого комик Стивен Колберт постоянно высмеивает Трампа.

Поводом для иска Трампа послужило интервью соперницы Трампа на президентских выборах 2024 года Камалы Харрис, которое вышло в эфире принадлежащего Paramount телеканала CBS. Американский президент утверждал, что редакторы телеканала специально смонтировали интервью, чтобы выставить Харрис в лучшем свете, и таким образом вмешались в выборы президента страны. Эксперты говорили, что компания скорее всего выиграла бы в суде, а ее отказ от сопротивления связывают со сделкой на восемь миллиардов долларов, которая требует одобрения федеральных властей США.