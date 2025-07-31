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Мир

Переделка старых вещей стала популярной у современных детей

2 минуты чтения 12:18

В Великобритании появляется множество детских клубов с мастер-классами по вторичному использованию (апсайклингу) старых вещей: одежды, аксессуаров, мебели и пластиковых бутылок, сообщает Financial Times. Корреспондент издания сообщила, что такие занятия меняют отношение детей к вещам, чтобы они отказывались от культуры одноразового потребления, присущей современным взрослым.

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Издание со ссылкой на данные портала earth.org отмечает, что ежегодно в мире выбрасывают 92 миллиона тонн одежды. Орсола де Кастро, соучредительница движения Fashion Revolution, выступающего за прекращение эксплуатации человека и окружающей среды в мировой индустрии моды, сказала изданию, что проекты по апсайклингу «дают ей надежду».

«Я верю, что следующее поколение более принципиально. Им нравится покупать и продавать на таких платформах, как Vinted, потому что это круто. Но следующим шагом станет кастомизация, так что небольшая штопка здесь, заплатка там — и переработанная одежда станет их униформой», — сказала создательница Fashion Revolution.

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Стилистки Лидия Макнил и Натали Хартли в прошлом году основали в Лондоне детский клуб Chillie, сообщает FT. Сейчас их организация проводит мастер-классы для детей уже на пяти площадках, а недавно открыла курсы для взрослых.

По данным FT, детский клуб Little Hands Design на севере Лондона предлагает летние курсы по изготовлению текстиля, The Swish из Уилтшира — мастер-классы по апсайклингу одежды для девочек, Ash and Company из Хэмпшира — курсы апсайклинга мебели для подростков, а в Эдинбурге руководитель местного скаутского отряда проводит мастер-класс по вторичному использованию пластиковых бутылок.

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