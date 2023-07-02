Я хочу выкидывать меньше еды и мусора

Полиэтиленовому пакету нужно 10–20 лет для полного разложения, а алюминиевой банке — 80-200 лет. По данным Всемирного банка, ежегодно на планете производится более двух миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. К 2050 году их количество должно увеличиться на 70%. «Холод» поговорил с эковолонтеркой и экобизнесменкой Анастасией Резенковой о том, как перейти на экологичный образ жизни, от чего лучше отказаться и как стать осознаннее, чтобы оставлять меньше мусора.

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Почему важно сортировать отходы? Как начать это делать?

Разделение отходов — один из ключевых принципов экожизни. Почти любая вещь, выброшенная на улицу, будет наносить вред окружающей среде, а если ее переработать, то, наоборот, принесет пользу.

Например, вы купили воду, выпили ее, а пластиковую бутылку выкинули. Со временем она окажется на свалке, либо сильный ветер унесет ее дальше. В любом случае она останется в природе, потому что разлагается такой продукт примерно 450 лет. За это время из пластика выделяются токсичные вещества, которые приводят к гибели растений и животных как на суше, так и в воде, вследствие чего могут возникнуть проблемы со здоровьем у людей.

Пластик в природе также заполняет пространство, пластмассовые отходы наносят серьезный вред экосистемам, особенно вблизи рек и в океанах. Представьте ситуацию: пластик оказался в воде, там уже он распался на микропластик, то есть на мелкие частицы, к которым могут прикрепляться загрязнители окружающей среды — частицы ртути, диоксины. И вот такой кусочек микропластика по случайности съела рыба. Далее рыбу с микропластиком съедает другое млекопитающее или человек.

Существуют понятия «чистый» и «грязный» отход. Сдавать можно и тот, и тот. Чистый — это, например, пластиковая бутылка от лимонада, которую помыли и сдали на переработку, — из этого пластика можно будет сделать новую бутылку. Грязный — это та же бутылка, которую не стали отмывать, но тоже сдали на переработку. Из нее уже не получится создать новую емкость, но пластик все равно подойдет для производства бытовых вещей — мешков для мусора, лавочек в парках, леек для огорода, навесов для хозяйственных построек.

Сортировка отходов, как и любая другая привычка, не должна раздражать вас, поэтому начните с малого — не беритесь разделять сразу весь мусор. Попробуйте сначала не выкидывать что-то мелкое — крышечки от бутылок, зубные щетки, батарейки. После можно добавлять отходы крупнее — например, пластиковые и стеклянные бутылки. Так вы приучите себя постепенно разделять мусор и узнаете, что можно перерабатывать в вашем городе, а что нет.

Список самых популярных маркировок, которые чаще всего принимают в экоцентрах.

Новичкам бывает сложно разобраться с маркировками, поэтому для начала можно обратиться за помощью в местные экоцентры, волонтеры которых проводят лекции по сортировке и могут помочь разобраться с вашими отходами в самом центре.

В разных экоцентрах принимают разные виды отходов — например, в крупных городах могут принимать тетрапаки, а в маленьких — нет. Стоит изучить, какие экоцентры и перерабатывающие компании представлены в вашем городе и что они принимают. Их можно найти на картах — 2ГИС или Яндекс Карты.

Фото: SHVETS Production / Pexels

Что делать с вещами, которые не берут на переработку?

Когда приобретаете вещь, заранее думайте, из чего она сделана и что вы будете делать с ней дальше, ведь не все можно сдать на переработку. Сложнее всего переработать композитные (комбинированные) материалы, так как на это потребуется затратить много времени и ресурсов.

Популярные комбинированные продукты:

фольгированная пластиковая упаковка;

упаковка из нескольких видов пластика;

многослойные коробки для продуктов типа тетрапаков;

игрушки, одежда и обувь из смеси разных материалов (один ботинок может содержать до 40 различных типов материалов, многие из них сшиты или склеены друг с другом);

одноразовые бумажные стаканчики;

чеки;

фотографии;

жестяные крышки и консервные банки — с этими продуктами тоже возникают сложности из-за присутствия пластиковых уплотнителей в крышках и лакового слоя внутри банок.

Но даже в случае, когда у вас есть вещь, а переработать ее негде, можно поступать экологично.

Найдите альтернативу

Например, если в вашем городе нет компаний по переработке тетрапаков, а оставлять мусор после себя вы не хотите, как и отказываться от сока, то покупайте его в стеклянной упаковке. Такая же ситуация и с другими вещами: со временем люди, которые сортируют мусор, замечают, что отходов становится все меньше, потому что в магазинах они выбирают только те упаковки, которые можно сдать на переработку.

И это работает не только с упаковками, а, например, и с сигаретами.

Согласно данным секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, окурки — самый распространенный вид мусора на планете. В их составе есть пластик, поэтому они не разлагаются в естественной среде, а только загрязняют ее. Табачные окурки также «являются самым распространенным видом отходов, содержащих пластик, на пляжах, в результате чего растут объемы загрязнения морских экосистем. При попадании в организм животных вредные химические вещества, содержащиеся в микропластике, в долгосрочной перспективе приводят к гибели морской флоры и фауны, включая птиц, рыб, млекопитающих, рептилий и растения» — говорится в пресс-релизе секретариата.

Производств, которые бы собирали фильтры от сигарет, в России нет: это невыгодно. Но даже в этой ситуации есть выбор. Можно перейти, например, на папиросы с бумажным фильтром. Вейпы же, вышедшие из строя, иногда принимают магазины, в которых их можно купить: их разбирают на запчасти, которые используют для производства новых вейпов.

2. Перейдите на многоразовые вещи

Одно из главных правил экологичной жизни: все, что одноразовое, не может быть экологичным. Сейчас есть много предметов, которые помогают снизить количество мусора и сэкономить ваши деньги. Это и многоразовая бутылка, и термокружки, и привычные шоперы или весовые мешочки. Или, например, менструальные чаши, которыми можно заменить одноразовые средства гигиены. Еще один плюс — их делают из медицинского силикона, который можно сжечь, и во время горения он не будет концентрироваться в токсичные вещества.

Еще, например, в путешествия можно брать с собой контейнер и многоразовые приборы, потому что в некоторых заведениях еду могут подавать в одноразовой посуде. На мой взгляд, это неуважение к клиенту. На этом надо акцентировать внимание, чтобы администрация заведения понимала: людям это не нравится. И даже если они боятся, что стаканы быстро разобьют, можно купить многоразовые пластиковые стаканы: они плотные и прослужат долго.

3. Продайте ненужный товар

Если вам больше не нужны вещи, попробуйте продать их за символическую сумму на сервисах объявлений, где часто сидят люди в поисках недорогой мебели на дачу или, например, покупатели запчастей от старых электроприборов.

4. Отдайте вещи в благотворительный магазин

По статистике аналитического центра НАФИ, 34% опрошенных россиян покупают одежду в секонд-хенде, 31% респондентов рассматривают такую возможность, и только 30% не планируют этого делать. Однако эковолонтеры считают, что как раз такие инициативы эффективны, ведь секонд-хенды — это доказательство того, что вещи отправились не на свалку.

Сейчас во всех крупных городах существуют благотворительные магазины, которые принимают одежду на переработку. Сотрудники таких организаций сортируют вещи: что-то уходит в секонды, что-то — на благотворительность. А вещи, которые непригодны к использованию, отправляются на переработку.

Список благотворительных магазинов в разных городах России: Москва

Charity Shop. Принимают ненужные вещи, самое лучшее продают в своих торговых точках, а часть вещей передают людям из социально незащищенных групп или перерабатывают. Петербург

«Спасибо!» Сортируют, распределяют и продают вещи, отправляя прибыль в благотворительные фонды. Сейчас у проекта 10 магазинов и несколько десятков пунктов приема в Петербурге и Ленинградской области. Новосибирск

GUSTO. У GUSTO два магазина в Новосибирске и порядка 20 боксов, куда можно сдать ненужную одежду. Казань

Svalka. Можно сдать: одежду, обувь, аксессуары, книги, посуду, рабочую технику и многое другое. Часть выручки и большую часть вещей отдают на благотворительность. Нижний Новгород

«Доброделы». Отдают одежду нуждающимся или перерабатывают вручную в мастерской и на станках в цеху. Есть несколько боксов, куда можно принести вещи. Красноярск

«Круговорот». Можно сдать: одежду, обувь, книги, игрушки, посуду, постельные принадлежности, детские вещи, ветошь и многое другое. Челябинск

«Вещеворот». Собирают текстиль у горожан и распределяют его по нескольким направлениям: хорошее идет на бесплатную выдачу нуждающимся и в благотворительный магазин, плохое — в переработку. Часть одежды идет на продажу, а выручка позволяет покрывать расходы и заниматься развитием проекта. Самара

#ОТДАЮВБЛАГОДАРЮ. Сбор, сортировка, переработка, распределение вещей среди нуждающихся. Мастер-классы по ремонту одежды и возврату во вторичное использование. Уфа

«Улей». Принимают книги, настольные игры, одежду, пригодную для повторной носки, а также постельное белье, мебель и другое. Ростов-на-Дону

«Чердак». Секонд, где можно найти все что угодно: одежду, книги, электронику, посуду, предметы интерьера, антиквариат, винтаж и многое другое. Если скопилось много ненужных вещей, но времени на пристройку нет, можно позвонить в секонд и договориться, чтобы сотрудники забрали ваши вещи. Омск

«Кладовка». Принимают одежду, посуду, книги, детские игрушки и другое. Часть вещей отправляется на продажу, а старые и ветхие товары сотрудники отдают на переработку. Пермь

«Матрешка». Все полученные вещи сортируют: большую часть передают нуждающимся, часть продают, а непригодные для носки вещи сдают на переработку.

Крупные компании тоже подключаются к переработке, но больше доверия вызывают маленькие бренды. Помните историю, когда российское отделение бренда HM начало принимать старые вещи на переработку, выдавая людям купоны на скидку? В 2020 году журналистка Елена Володина провела расследование, и оказалось, что российское отделение компании продавало эти вещи на «Авито» или попросту выбрасывало их.

Работу крупных брендов всегда сложно проверить, а вот локальные магазины открыты. Если таких в городе нет, можно рассмотреть вариант с благотворительными организациями.

Фото: Sarah Chai / Pexels

Какой транспорт экологичнее?

Электрички, метро и трамваи — самый экологичный общественный транспорт. Автобусы и маршрутки же оставляют после себя много выхлопных газов, но если выбирать между ними, лучше остановиться на автобусе.

Велосипеды, скейты и самокаты вообще не загрязняют среду, но во многих городах для них не просто нет инфраструктуры, там и общественные маршруты построены неудобно — из-за этого даже те, кто рад бы отказаться от автомобиля или общественного транспорта, не могут этого сделать.

Если вы не хотите ездить на общественном транспорте, лучше выбрать такси или каршеринг, а не личный автомобиль. Они почти не занимают места в городе и почти всегда в движении. Яркий пример — поездка в аэропорт. Представьте, что знакомый отвозит вас туда на машине, а обратно ему приходится ехать домой «без пользы». Таксист при этом, скорее всего, на обратную дорогу найдет пассажира.

Как отмечать праздники экологично?

Часто во время праздников люди украшают квартиры: покупают шары или блестящие гирлянды, которые быстро приходят в негодность. Их срок службы ограничивается одним событием. На эти атрибуты тратится много ресурсов, а потом они оказываются на свалке, загрязняя природу. Все это можно заменить экологичными украшениями из натуральных материалов. Если праздник приурочен к событию, которое больше не повторится (рождение ребенка, значимая круглая дата), тогда можно поискать экологичную альтернативу: бумажные гирлянды или плакаты.

Сами подарки тоже могут быть неэкологичными. Например, когда дарят что-то ненужное. В лучшем случае это пылится или передаривается, в худшем — выбрасывается. Чтобы избежать этого, попросите друга составить вишлист. Упаковывать подарок тоже лучше в бумагу, которую потом можно сдать в макулатуру.

Читать еще Фейерверки и петарды могут серьезно навредить вашим питомцам Вот как можно помочь им во время шумных праздников

Фейерверки — далеко не безопасное развлечение как для человека, так и для животных. Животные, обладающие более чутким слухом, переживают стресс во время запуска пиротехники: птицы могут бросить свои гнезда, млекопитающие часто из-за шума выбегают на автострады, где их сбивают машины. В составе фейерверков также задействованы токсичные элементы, которые после взрыва остаются в воздухе.

Хлопушки с точки зрения осознанного использования тоже небезопасны, но если мы покупаем картонную хлопушку, из которой вылетает бумажное конфетти, основную конструкцию можно сдать на переработку, а мелкая бумага быстро разлагается в естественной среде. Но, к сожалению, многие используют пластиковые хлопушки, внутри которых куча блесток. Мелкий пластик оседает вдоль дороги, а со временем может оказаться в желудке у животных.

У меня часто портится еда, приходится ее выбрасывать. Что делать?

Примерно 930 миллионов тонн продуктов питания (17% от общего количества продуктов) в 2019 году были выброшены в мусорные баки домашних хозяйств, пунктов розничной торговли предприятий общественного питания. Если все эти продукты уместить в 40-тонные грузовики количеством в 23 миллиона и поставить впритык друг к другу, то они опоясали бы Землю семь раз — такие данные приводит ООН.

Это при условии, что в 2019 году от голода пострадали 690 миллионов человек. Однако неиспользованные продукты, выброшенные на свалку, тоже негативно влияют на климат: около 8% мировых антропогенных выбросов парниковых газов связаны с неиспользованными продуктами.

В 1990-х годах в США в ответ на избыточный выброс еды и глобализацию экономики появился фриганизм — идеология, приверженцы которой стремятся к минимальному потреблению ресурсов и восстановлению выброшенных товаров. Фриганы подбирают еду, которую магазины и различные домохозяйства решили утилизировать. Идеология за 20 лет распространилась по всему миру, и фриганы уже есть во многих российских городах. Далеко не все готовы присоединиться к ним, однако внести свой вклад в сокращение выброшенной еды может каждый: не ходите голодными в магазин и планируйте покупки. Если вы приготовили много, но собираетесь уехать или понимаете, что не успеете все съесть, еду можно заморозить или предложить соседям.



На готовку люди также тратят много лишней энергии и воды. Например, по данным ООН, 80% сточных вод сбрасывается в окружающую среду в неочищенном виде, загрязняя поверхностные воды, грунтовые воды, почву и океаны. Заболевания, передающиеся через воду, ежегодно приводят почти к двум миллионам предотвратимых смертей во всем мире, и больше всего от этого страдают дети до пяти лет. Конечно, человечество не может отказаться от воды и электроэнергии, но их потребление тоже можно сократить. Например, не забывать выключать воду, пока вы чистите зубы или намыливаете голову шампунем. Если вы решили приготовить еду и вам надо помыть овощи, постарайтесь делать это в большой емкости, а потом оставшейся водой можно полить комнатные или уличные растения.

Экономить электроэнергию тоже можно без лишних потерь: например, купите энергосберегающие лампочки, не оставляйте зарядное устройство в розетках — ведь даже если прибор не заряжается, зарядка все равно потребляет энергию. Включайте стиральную машинку, только когда она заполнена вещами, отдавайте предпочтение кастрюлям и сковородам с плоским ровным дном, диаметр которого чуть больше диаметра конфорки: они нагреваются быстрее.