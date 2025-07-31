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Интернет и мемы

Пользователю Telegram предложили миллионы долларов за никнейм

2 минуты чтения 13:01

Владельцу никнейма @crypto в телеграме поступило предложение о его выкупе за 25 миллионов долларов. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Ранний последователь TON купил имя пользователя @crypto в Telegram за 350 000 долларов США 2,5 года назад — и недавно получил предложение в размере 25 000 000 долларов США», — написал Дуров в своем телеграм-канале. 

Пользователь с ником @crypto прокомментировал предложение так: «Если их [никнеймы] нельзя у меня отнять, я хочу их все». 

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Дуров также написал, что когда люди имеют прямое владение своими цифровыми активами, то «происходит магия», а также подчеркнул, что уникальные юзернеймы в интернете становятся новыми экономическими активами. 

«Например, этот токенизированный идентификатор Telegram резко вырос в цене в 70 раз. Пользователи Telegram являются суверенными владельцами: без посредников, без конфискации, все обеспечено смарт-контрактами TON», — добавил он. 

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Весной 2024 года Дуров рассказал, что ему подарили юзернейм @pavel. Это сделал все тот же предприниматель с ником @crypto. Он также владеет никнеймом @founder. Ранее ник @pavel девять лет принадлежал техническому блогеру Павлу Федорову, а затем он продал его на аукционе за восемь миллионов рублей.

Ранее «Важные истории» выпустили расследование, в котором обвинили телеграм в связях с ФСБ и обмане пользователей. Позже Дуров отметил, что не считает эту публикацию «безобидной ошибкой журналистов». Он также назвал расследование «целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram».

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