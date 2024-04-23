Дурову подарили ник в телеграме за 8 миллионов 

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ему подарили ник в мессенджере. Криптобизнесмен, сделавший такой подарок, заплатил за него более восьми миллионов рублей.

Юзернейм @pavel девять лет принадлежал техническому блогеру Павлу Федорову — он успел первым зарегистрироваться под ним в телеграме. Однако неделю назад Федоров выставил этот ник на аукционной платформе Fragment, которая была создана как раз для покупки и продажи никнеймов в мессенджере.

«После ожесточенной войны торгов криптопредприниматель @founder, владеющий @crypto и многими другими дескрипторами Telegram, выиграл аукцион. Удивительным образом сегодня @founder подарил мне имя @pavel», — пишет Дуров. Он уже присвоил юзернейм своему официальному каналу Du Rove's Channel.

Торги за ник велись в криптовалюте. Цена продажи составила 15 тысяч TON или более 80 тысяч долларов. По словам Дурова, за последние 18 месяцев на платформе Fragment было продано имен пользователей и анонимных номеров телеграма на 350 миллионов долларов — это около 34 миллиардов рублей. Проект по торговле никами Дуров запустил в конце октября 2022 года.

«Новейшие версии Telegram позволяют увидеть, когда и за какую сумму было продано имя пользователя. Чтобы проверить это, вы можете зайти в профиль моего канала и нажать на @pavel или @snow», — рассказал Дуров.

Он также отметил, что купил юзернейм @paul за 10 тысяч TON, чтобы больше никто не преподносил ему столь щедрых подарков.

На прошлой неделе стало известно, что Павел Дуров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Часовая запись опубликована на ютуб-канале журналиста, который ранее брал интервью у Владимира Путина.

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