Дуров заявил о «целенаправленной кампании» по дискредитации Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал фейком новость об уходе приложения из России, а расследование «Важных историй», в котором Telegram обвинили в связях с ФСБ, — безграмотным.

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram», — написал Дуров.

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По его словам, разработчикам мессенджера пришлось добавить к постам об уходе Telegram из России, которые получили распространение после публикации в сатирическом издании «Панорама», специальные пометки с опровержением.

Также Дуров назвал ложными сообщения о блокировке OSINT-каналов по политическим причинам. В конце июня сообщалось о блокировке как минимум трех российских, одного беларусского и двух украинских каналов, однако позже блокировку сняли, а в пресс-службе мессенджера ее назвали ошибкой.

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«В реальности несколько каналов были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных», — написал Дуров.

Относительно расследования «Важных историй» о сотрудничестве Telegram с ФСБ и передаче незашифрованных идентификаторов устройств вместе с зашифрованными сообщениями, а также о том, что администрацией серверов мессенджера занимаются компании с сотрудниками в России, Дуров заявил, что материал «многократно» опровергался независимыми СМИ. В качестве примера он привел публикацию «Соты».