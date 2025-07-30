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Мир

Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения войны

2 минуты чтения 10:37

Беженцы из Украины смогут легально находиться не территории США до завершения боевых действий. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп. Видеозапись общения главы Белого дома с прессой опубликовал на своей странице в соцсети X корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу. 

«Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

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Ранее Трамп, одним из основных предвыборных обещаний которого было ужесточение миграционной политики, приостановил своим указом действие программы помощи беженцам «Единство ради Украины» (United for Ukraine, U4U), учрежденной его предшественником на посту президента США Джо Байденом.

В рамках этой программы бежавшие от войны украинцы и их ближайшие родственники могли оставаться на территории США при наличии у них финансовых спонсоров. Как писала американская газета The New York Times к сентябрю 2023 года участниками программы «Единство ради Украины» являлись более 150 тысяч человек.

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В марте агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа намерена отозвать временный правовой статус у 240 тысяч беженцев из Украины, находящихся в США. Это должно было стать частью более масштабных усилий команды действующего американского президента по лишению легального статуса мигрантов, которые въехали в Соединенные Штаты в рамках гуманитарных программ, действовавших во время правления Байдена. Позже представители Белого дома назвали эти сообщения «фейком». 

В мае издание The Washington Post, ссылаясь на проектные документы, сообщило, что администрация Трампа намерена использовать 250 миллионов долларов, выделенных на программы помощи иностранным государствам, для финансирования депортации находящихся в США беженцев, включая около 200 тысяч украинцев.

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