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Мир

Сотни тысяч украинцев в США могут оказаться под угрозой депортации

16:13 06.03.2025

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить около 240 тысяч украинских беженцев временного легального статуса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя президентской команды, а также на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам последних, лишение статуса может привести к скорой депортации украинцев, бежавших от войны с Россией, на родину. Агентство отмечает, что это решение, которое, как ожидается, могут принять уже в апреле, может стать «ошеломляющим разворотом» в политике США после теплого приема, который оказала украинцам администрация Байдена. 

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Издание утверждает, что администрация Трампа планировала лишить украинских беженцев легального статуса еще до его недавней перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Reuters пишет, что это было частью масштабного плана по лишению статуса около 1,8 миллиона мигрантов, легально находящяхся в США в рамках программ гуманитарной помощи, которые были запущены при администрации Байдена. 

Агентство напоминает, что 20 января Трамп подписал указ, согласно которому Министерство внутренней безопасности должно прекратить действие всех подобных программ. Ранее американские СМИ писали, что Белый дом планирует лишить статуса более полумиллиона мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы уже в марте. 

Reuters отмечает, что лишенные статуса мигранты будут первоочередными кандидатами на депортацию из страны. Соответствующее указание ранее было разослано сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции США.  

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