Частичная отмена «правила 100 миллилитров» в ручной клади привела к неразберихе в аэропортах Европы

Власти Евросоюза объявили, что намерены разрешить использование новых высокотехнологичных сканеров системы C3, которые позволят пассажирам брать с собой в салон самолетов до двух литров жидкости. Это решение должно отменить введенный в сентябре 2024 года запрет на использование технологии досмотра EDS CB C3. Однако, как пишет Politico, разрешение Еврокомиссии коснется только сканеров, произведенных одной компанией. Это уже привело к неразберихе в аэропортах, которые успели закупить оборудование других фирм.

Как заявила представитель Еврокомиссии по вопросам транспорта Анна-Кайса Итконен, власти одобрили использование «700 сканеров, которые расположены в 21 государстве-члене» ЕС. По данным издания, речь идет о сканерах, произведенных британской компанией Smiths Detection. Между тем многие европейские аэропорты успели закупить дорогостоящее оборудование, произведенное компаниями Nuctech и Rapiscan.

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«Решение касается конфигурации сканеров определенного типа, но есть и другие типы», — сказала Итконен, отметив, что воздушные гавани сами будут нести ответственность за информирование пассажиров о том, сканеры какого типа они используют.

«Это не означает, что теперь все пассажиры в любой точке ЕС могут брать с собой более крупные емкости с жидкостями», — подчеркнула она.

Как отмечает Politico, такое положение дел привело к тому, что правила провоза жидкостей в самолетах могут отличаться не только в разных странах ЕС, но даже в разных аэропортах, расположенных в одном городе. В некоторых случаях правила могут отличаться даже в разных терминалах одного аэропорта.

Так, например, до двух литров жидкости теперь могут провозить пассажиры, вылетающие из Терминала 1 аэропорта Мальпенса в Милане. Тогда как для пассажиров, вылетающих из Терминала 2 того же аэропорта, сохраняется ограничение в 100 миллилитров.

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В начале июля стало известно об отмене запрета на провоз более 100 миллилитров жидкости в ручной клади в двух аэропортах в британских городах Бирмингем и Эдинбург. Теперь вылетающие оттуда пассажиры могут перевозить до двух литров жидкости. Как сообщалось, это стало возможным благодаря использованию сканеров нового поколения.