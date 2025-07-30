EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Частичная отмена «правила 100 миллилитров» в ручной клади привела к неразберихе в аэропортах Европы

2 минуты чтения 09:07

Власти Евросоюза объявили, что намерены разрешить использование новых высокотехнологичных сканеров системы C3, которые позволят пассажирам брать с собой в салон самолетов до двух литров жидкости. Это решение должно отменить введенный в сентябре 2024 года запрет на использование технологии досмотра EDS CB C3. Однако, как пишет Politico, разрешение Еврокомиссии коснется только сканеров, произведенных одной компанией. Это уже привело к неразберихе в аэропортах, которые успели закупить оборудование других фирм.

Как заявила представитель Еврокомиссии по вопросам транспорта Анна-Кайса Итконен, власти одобрили использование «700 сканеров, которые расположены в 21 государстве-члене» ЕС. По данным издания, речь идет о сканерах, произведенных британской компанией Smiths Detection. Между тем многие европейские аэропорты успели закупить дорогостоящее оборудование, произведенное компаниями Nuctech и Rapiscan.

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
Интернет и мемы9 минут чтения

«Решение касается конфигурации сканеров определенного типа, но есть и другие типы», — сказала Итконен, отметив, что воздушные гавани сами будут нести ответственность за информирование пассажиров о том, сканеры какого типа они используют. 

«Это не означает, что теперь все пассажиры в любой точке ЕС могут брать с собой более крупные емкости с жидкостями», — подчеркнула она. 

Как отмечает Politico, такое положение дел привело к тому, что правила провоза жидкостей в самолетах могут отличаться не только в разных странах ЕС, но даже в разных аэропортах, расположенных в одном городе. В некоторых случаях правила могут отличаться даже в разных терминалах одного аэропорта.

Так, например, до двух литров жидкости теперь могут провозить пассажиры, вылетающие из Терминала 1 аэропорта Мальпенса в Милане. Тогда как для пассажиров, вылетающих из Терминала 2 того же аэропорта, сохраняется ограничение в 100 миллилитров.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

В начале июля стало известно об отмене запрета на провоз более 100 миллилитров жидкости в ручной клади в двух аэропортах в британских городах Бирмингем и Эдинбург. Теперь вылетающие оттуда пассажиры могут перевозить до двух литров жидкости. Как сообщалось, это стало возможным благодаря использованию сканеров нового поколения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Общество
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
00:01
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10 29 июля
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01 29 июля
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования