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Общество

Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади

2 минуты чтения 17:49

Два европейских аэропорта отменили ограничение на провоз более 100 миллилитров жидкости в ручной клади. «Правило ста миллилитров» было введено в 2006 году. Об изменениях сообщает телеграм-канал «Ассоциации туроператоров».

По данным АТОР, изменения ввели британские аэропорты Бирминген и Эдинбург. Теперь пассажиры, вылетающие оттуда, смогут проносить в ручной клади до двух литров жидкостей. Это стало возможным благодаря установке новых сканеров, способных проанализировать молекулярный состав веществ. 

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Впервые о новых сканерах СМИ написали еще несколько лет назад. Так, в 2024 году в 13 странах ЕС установили более 300 таких машин, после чего европейские аэропорты начали отказываться от «правила ста миллилитров». Однако это продолжалось недолго. По данным Би-би-си, ограничения пришлось вновь ввести повсеместно из-за технических проблем с новым оборудованием. 

По информации The Times, аэропорты Британии пока только точечно отменяют ограничения после тестирования оборудования. Как скоро эту практику введут остальные европейские хабы — пока неизвестно. Эксперты рекомендуют авиапассажирам перед полетом проверять текущие правила на сайте аэропорта. 

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В Европарламенте считают, что система правил для пассажиров должна быть единой для всех европейских стран. То, что происходит сейчас, вызывает путаницу и позволяет бизнесу брать с пассажиров деньги за дополнительные услуги. По данным CNN, сейчас депутаты Европарламента пытаются унифицировать правила. Так, в конце июня была одобрена поправка к закону о правах авиапассажиров, которая позволяет путешествовать с ручной кладью весом до семи килограммов и не более 100 сантиметров (по сумме трех измерений) без доплаты. 

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