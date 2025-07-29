Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти

В индийском штате Бихар двухлетний мальчик Говинда Кумар убил метровую ядовитую кобру одним укусом за голову. Об инцидента пишет South China Morning Post.

По информации издания, змея подползла слишком близко к играющему во дворе дома ребенку, и он из любопытства попытался схватить ее. Кобра обвилась вокруг рук мальчика и, судя по всему, собиралась атаковать, но Говинда укусил ее за голову с такой силой, что разорвал на две части.

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Бабушки ребенка Матешвари Деви позже рассказала СМИ, что увидела, как внук держит голову змеи у себя во рту, и забила тревогу. Родственники тут же отняли кобру у ребенка, однако тот потерял сознание. Говинду срочно доставили в ближайший медпункт, а затем перевезли в Государственный медицинский колледж и госпиталь (GMCH) в Беттиах.

Как рассказал местным журналистам врач, мальчик поступил в сознании, но с отеками лица и рта — реакцией на яд в полости рта. Медики опасались, что яд мог попасть в кровь, но родители пояснили, что ребенок сам укусил змею, и та умерла на месте. Анализ показал, что часть яда попала в пищеварительный тракт, но не вызвала тяжелых последствий. Мальчику дали антигистаминные препараты и наблюдали за ним в течение 48 часов, после чего выписали. Его жизни ничего не угрожает.

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По данным СМИ, госпиталь GMCH ежемесячно принимает до шести пациентов с укусами змей, однако этот случай стал первым, когда змея погибла от укуса ребенка.

В мае этого года стало известно о разработке универсальной сыворотки против змеиного яда. Как пишут СМИ, она стала результатом научного эксперименты, в ходе которого 57-летний мужчина в течение почти двух десятилетий позволял змеям себя кусать и вводить в организм дозы змеиных ядов. В итоге в его организме выработались антитела, способные стать базой для универсального противоядия.