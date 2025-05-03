Ученые создали универсальную сыворотку против змеиного яда

57-летний житель США Тим Фриде в течение почти 18 лет позволял змеям опасных видов кусать себя и вводил в организм дозы змеиных ядов. Теперь ученые заявляют, что в его организме выработались антитела, способные стать основой для универсального противоядия. Об этом со ссылкой на результаты научной работы сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что полученные из крови Фриде антитела в сочетании с блокирующим нейротоксины препаратом смогли защитить лабораторных мышей от ядов 19 опасных видов змей. Обычно сыворотки против яда змей действуют лишь против одного-двух родственных видов из одного региона. Не принимавшие участия в исследовании ученые назвали такие результаты экстраординарными.

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Научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на данные ВОЗ утверждает, что лечение последствий укусов ядовитых змей остается одной из сложнейших проблем современной системы здравоохранения — от вызванных ими осложнений ежегодно умирают до 137 тысяч человек, инвалидами становятся до 400 тысяч человек.

Однако сыворотки продолжают производить по технологии XIX века — лошадям или овцам вводят яд змей одного вида, а затем извлекают из их организмов выработавшиеся антитела. Они работают против ограниченного количества токсинов и часто вызывают тяжелые аллергические реакции из-за чужеродных белков. В бедных странах, где водится много видов ядовитых змей, приходится хранить большие запасы различных сывороток, что вызывает затруднения у местных систем здравоохранения.

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Разработки на основе крови Фриде, как считают ученые, помогут создать универсальную сыворотку. Результаты же нынешней работы нуждаются в проверке на собаках, которые исследователи рассчитывают провести в Австралии. Кроме того, антитела из крови мужчины пока не обеспечили полную защиту от всех 19 видов ядов, и не сработали против змей других семейств.

«Я действительно горжусь тем, что могу сделать что-то в жизни для человечества, изменить жизнь людей, которые находятся за 8000 миль от меня, с которыми я, вероятно, никогда не встречусь, никогда не поговорю, никогда не увижусь», — рассказал сам Фриде. Из-за своего увлечения он несколько раз находился в критических состояниях.