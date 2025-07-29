Выступление друга Путина попытались тайно организовать в Италии

В Италии попытались тайно организовать выступление российского дирижера Валерия Гергиева, известного своей близостью к Владимиру Путину. Концерт должен был состояться в театре Верди в Салерно, пишет итальянское издание Linkiesta, подчеркивая, что выступление отменили всего за несколько часов до его начала.

Первый концерт Гергиева в Италии был отменен 21 июля из-за протестов общественности. Второе выступление попытались организовать уже без афиш и официальных объявлений. В этом, как пишет издание, участвовали президент административной области Кампания Винченцо Де Лука, музыкальный агент Алессандро Ариози и заместитель министра культуры Италии Джанмарко Мацци.

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По данным источников Linkiesta, четыре музыканта из Санкт-Петербурга уже прибыли в Салерно и два дня репетировали. В субботу участников концерта заверили, что он состоится, но в воскресенье утром пришло новое сообщение: «Выступление отменено».

Тайный концерт должен был наладить отношения Ариози и Мацци с Гергиевым, однако это попытка провалилась и теперь в оперных кругах говорят о возможном уходе артистов из агентства Ариози, отмечает Linkiesta.

В свою очередь, Де Лука, как пишет издание, не хотел поддаваться давлению общественности, добивавшейся отмены выступления Гергиева на фестивале в Казерте. Попытка тайно организовать концерт в Салерно, по данным Linkiesta, стала частью его борьбы за культурное влияние с мэром Неаполя Гаэтано Манфреди и министром культуры Италии Алессандро Джули.

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Концерт Гергиева был запланирован на 27 июля в рамках фестиваля «Лето для короля». К моменту его отмены было продано всего 437 билетов из почти 1500 возможных. СМИ писали, что вырученных денег не хватило бы даже на половину гонорара Гергиеву, который составлял 25 тысяч евро.

Российские власти тогда жестко отреагировали на отмену выступления Гергиева. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию возмутительной и заявил, что Италия попала «под влияние неонацистов».

Гергиев начал поддерживать Путина еще в его первый президентский срок, а позже выступил за аннексию Крыма. Издание Би-би-си и вовсе называет их друзьями.