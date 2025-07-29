EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Выступление друга Путина попытались тайно организовать в Италии

2 минуты чтения 17:02

В Италии попытались тайно организовать выступление российского дирижера Валерия Гергиева, известного своей близостью к Владимиру Путину. Концерт должен был состояться в театре Верди в Салерно, пишет итальянское издание Linkiesta, подчеркивая, что выступление отменили всего за несколько часов до его начала.

Первый концерт Гергиева в Италии был отменен 21 июля из-за протестов общественности. Второе выступление попытались организовать уже без афиш и официальных объявлений. В этом, как пишет издание, участвовали президент административной области Кампания Винченцо Де Лука, музыкальный агент Алессандро Ариози и заместитель министра культуры Италии Джанмарко Мацци.

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
Мир13 минут чтения

По данным источников Linkiesta, четыре музыканта из Санкт-Петербурга уже прибыли в Салерно и два дня репетировали. В субботу участников концерта заверили, что он состоится, но в воскресенье утром пришло новое сообщение: «Выступление отменено».

Тайный концерт должен был наладить отношения Ариози и Мацци с Гергиевым, однако это попытка провалилась и теперь в оперных кругах говорят о возможном уходе артистов из агентства Ариози, отмечает Linkiesta.

В свою очередь, Де Лука, как пишет издание, не хотел поддаваться давлению общественности, добивавшейся отмены выступления Гергиева на фестивале в Казерте. Попытка тайно организовать концерт в Салерно, по данным Linkiesta, стала частью его борьбы за культурное влияние с мэром Неаполя Гаэтано Манфреди и министром культуры Италии Алессандро Джули.

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
Общество10 минут чтения

Концерт Гергиева был запланирован на 27 июля в рамках фестиваля «Лето для короля». К моменту его отмены было продано всего 437 билетов из почти 1500 возможных. СМИ писали, что вырученных денег не хватило бы даже на половину гонорара Гергиеву, который составлял 25 тысяч евро.

Российские власти тогда жестко отреагировали на отмену выступления Гергиева. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию возмутительной и заявил, что Италия попала «под влияние неонацистов».

Гергиев начал поддерживать Путина еще в его первый президентский срок, а позже выступил за аннексию Крыма. Издание Би-би-си и вовсе называет их друзьями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Интернет и мемы
Откровенные фото Сидни Суини подняли акции компании почти на 20%
Спорная реклама привела к обвинениям в пропаганде нацизма и призывам отменить актрису
17:10
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Общество
В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа
Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально
00:01
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Мир
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
17:30 28 июля
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Общество
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
00:01 28 июля
Нехорошая квартира
Криминал
Нехорошая квартира
За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд
17:00 27 июля
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
Экономика
Это крупнейшая фастфуд-сеть в мире
В 1990-е годы сын бедного фермера начал продавать дешевое мороженое. Сейчас у его компании больше точек, чем у McDonald's или Starbucks
00:01 27 июля

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Нобелевского лауреата советского происхождения лишили гражданства Нидерландов
В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Солдаты изнасиловали десятки тысяч женщин и ввели им в матки шурупы и записки с угрозами
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
СМИ узнали о прощальном сообщении застрелившегося экс-министра Старовойта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования