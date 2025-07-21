Концерт друга Путина отменили в Италии

Концерт известного российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Об этом сообщает местное новостное агентство ANSA.

В публикации говорится, что запланированное выступление Гергиева, которого критикуют за его политическую позицию и считают человеком, близким к Владимиру Путину, вызвало бурную общественную дискуссию. В итоге организаторы выступления решили его отменить, в том числе из-за опасений протестов, которые пообещали организовать в день концерта украинские общественные организации.

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Как уточняет телеграм-канал «Оперного балета», выступление Гергиева должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля «Лето для короля». На момент отмены были выкуплены лишь 437 билетов из почти полутора тысяч доступных. С учетом их цены, вырученной сумму не хватило бы и на половину обещанного Гергиеву гонорара, который должен был составить 25 тысяч евро, отмечает телеграм-канал.

Отменить выступление Гергиева, среди прочих, требовала вице-президент Европарламента Пина Пичерно, пояснившая, что дирижер является «известным сторонником Путина и кремлевского режима». Также исключить Гергиева из программы концерта призывал Фонд борьбы с коррупцией, основанный погибшим в российской тюрьме оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Сам Гергиев в разговоре с ТАСС заявил, что «не обладает информацией» об отмене его выступления в Италии. В свою очередь, глава российского посольства в Риме Алексей Парамонов обвинил итальянские власти в том, что они «подчиняют свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов».

«В Италии при полном попустительстве властей действуют немногочисленные, но достаточно активные и крикливые деструктивные силы, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев», – заявил глава российской дипмиссии.

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Гергиев с 1990-х годов поддерживает Путина, пишет Би-би-си и называет его другом Путина. Ранее дирижер участвовал в его президентской кампании, а также поддержал аннексию Крыма в 2014 году.

Фонд борьбы с коррупцией нашел недвижимость Гергиева в нескольких итальянских городах. Кроме того, в расследовании утверждалось, что он использовал пожертвования в благотворительный фонд для оплаты своего роскошного образа жизни.

В декабре 2023 года Гергиев стал гендиректором Большого театра, сменив на этом посту Владимира Урина, который до этого подписал антивоенное обращение к властям.