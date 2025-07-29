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Мир

Дороги и мосты Европы оказались не готовы к войне с Россией

2 минуты чтения 09:06 | Обновлено: 09:07

Транспортная инфраструктура Евросоюза не позволит в случае нападения России быстро перебросить войска, технику и военные грузы к восточным границам блока. Об этом, как пишет газета Financial Times, заявил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас.

По его словам, при попытке, например, перебросить танки НАТО через европейский континент они застрянут в тоннелях и приведут к обрушению мостов. «У нас есть старые мосты, которые нужно модернизировать. У нас есть узкие мосты, которые нужно расширить. И у нас есть несуществующие мосты, которые нужно построить», — пояснил Цицикостас.

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В текущей ситуации, по словам транспортного еврокомиссара, переброска войск из западной части Европы в восточную займет недели или даже месяцы. Он отметил, что большинство европейских дорог не рассчитаны на переброску тяжелой военной техники. Так, стандартный вес грузового автомобиля составляет 40 тонн, тогда как современные танки весят до 70 тонн.

В то же время Цицикостас отметил, что европейские власти уже разрабатывают стратегию, которая в случае нападения на восточные границы Евросоюза позволит перебросить туда войска «в течение нескольких часов, максимум — дней». Для этого будут модернизированы 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через континент.

Также, по словам еврокомиссара, власти ЕС работают над тем, чтобы упростить бюрократические процедуры и избежать «застревания танков в бумажной волоките» при пересечении границ. Позже в этом году Цицикостас пообещал представить обновленную транспортную стратегию Евросоюза, которая станет частью военных приготовлений на случай военного противостояния с Россией с учетом запланированного сокращения американского военного присутствия в Европе.

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